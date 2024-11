Giulia Tramontano, processo Impagnatiello: oggi sentenza nel giorno contro la violenza sulle donne

Adnkronos

Milano, 24 nov. Ergastolo. E’ questa la parola che aleggia nell’aula della corte d’Assise di Milano dove oggi, lunedì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Alessandro Impagnatiello conoscerà il suo destino per aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta (al settimo mese) di Thiago. Il carcere a vita e l’isolamento diurno per 18 mesi è la richiesta avanzata dalla procura per chi deve rispondere di un omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà per aver affondato il coltello per 37 volte contro la vittima, per aver tentato di bruciarla due volte e averla abbandonata in strada, avvolta da sacchi della spazzatura.

Un “viaggio nell’orrore”, a usare le parole della pm Alessia Menegazzo, pianificato dal trentunenne “narcisista, psicopatico, manipolatore” che ammazza i due “ostacoli per la sua realizzazione”. Smascherato, l’ex barman dalla doppia vita, uccide in modo “brutale”: nessun raptus, va solo in scena “la banalità del male”. Giulia, secondo l’accusa, firma “la propria condanna a morte” quando svela di aspettare un bambino. L’ondivago Impagnatiello, talvolta compagno premuroso e più spesso amante bugiardo, inizia a somministrare a Giulia Tramontano veleno per topi per procurarle un aborto, poi come un “giocatore di scacchi fa l’ultima mossa” e dopo l’incontro tra la compagna e l’altra donna, cambia strategia: l’idea è celare l’omicidio simulando una scomparsa. Ma l’imputato – ritenuto capace di intendere e volere dai periti nominati dalla corte – non fa i conti con chi non si rassegna alla sparizione di Giulia, alla paura che non ferma l’altra donna a dire la verità, al sangue trovato nel bagagliaio della propria auto. Dopo quattro giorni, accerchiato da carabinieri e procura, confessa e fa ritrovare il corpo.

Il “castello di bugie” crolla, ma tiene ancora la maschera e nell’interrogatorio in aula alterna verità a ‘non ricordo’, si confonde, non sa fornire un movente, s’impegna più a giustificare se stesso che a chiedere scusa alla famiglia Tramontano, papà Franco, mamma Loredana Femiano, i fratelli Chiara e Mario che saranno come sempre in aula. Oggi la procura non replica, e se l’imputato tace (potrebbe rendere brevi dichiarazioni spontanee), la prima corte d’Assise, composta da giurati popolari e presieduta dalla giudice Antonella Bertoja si ritirerà subito in camera di consiglio. Le telecamere, ammesse solo la scorsa udienza, potranno riprendere il momento della sentenza, ma non inquadrare il narcisista che, ancora una volta, ha deciso di salvaguardare se stesso.

Giustizia, rispetto e il massimo della pena. Sono passati 18 mesi dal femminicidio di Giulia, ma per i genitori il dolore resta identico, se possibile peggiora nella consapevolezza di non poter più abbracciare la loro primogenita. Ma oggi anche loro, come sempre, saranno in aula. “Chiediamo con forza – scrive il papà – che venga applicata la pena massima prevista dalla legge: l’ergastolo. Non solo per rendere giustizia a lei, alla famiglia e al bambino che portava in grembo, ma anche per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile. Questa richiesta non è mossa da vendetta, ma da un profondo senso di giustizia”. Parole lasciate su Instagram, nelle ore di attesa e speranza.

La violenza di genere “è una piaga che devasta la nostra comunità” e “confidiamo che le istituzioni sappiano agire con fermezza, dimostrando che la legge è dalla parte delle vittime. Chiediamo che il rispetto per Giulia, per la sua vita spezzata e per il dolore che ha lasciato, non sia calpestato da parole che tentano di piegare la verità: la dignità di una vittima – scrive Franco Tramontano – non può mai essere sacrificata per costruire una difesa”.

Non c’è giorno intanto che mamma Loredana non ricordi con una canzone, un messaggio, una foto di sua figlia insignita, lo scorso anno, dell’Ambrogino d’’oro da una città che l’ha ‘adottata’ e che come Senago non dimentica la ventinovenne di Sant’Antimo (Napoli). “Cara Giulia ho bisogno di te, ti cerco ovunque, sei tu la mia ancora di salvezza in questo mare di dolore, sei tu il mio arcobaleno in questa tempesta di dolore, sei tu la spalla su cui vorrei piangere”. E ancora “questa ‘permanenza’ è troppo dolorosa, la tua assenza mi devasta”.