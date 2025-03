Giuseppe Cannarozzo, Osve: “a Bari il convegno per promuovere la cultura della sicurezza”

Adnkronos

– Il Founder dell’Organismo Superiore di Verifica è stato fra i promotori a Bari del convegno “La sicurezza elettrica negli ambienti civili e di lavoro – Le regole per ridurre il rischio elettrico”. Lo slogan “Zero rischi, massima sicurezza: la scelta intelligente” è stato il motivo diffuso nel corso dell’evento che ha coinvolto professionisti e istituzioni: “Il rischio elettrico riguarda imprese e famiglie. Si tratta di un tema di fondamentale importanza per conoscere i rischi e scoprire opportunità”

Bari, 28 febbraio 2025. Il 21 febbraio a Bari l’Hotel Parco dei Principi ha fatto da cornice al convegno “La sicurezza elettrica negli ambienti civili e di lavoro – Le regole per ridurre il rischio elettrico”.

Lo slogan “Zero rischi, massima sicurezza: la scelta intelligente” è stato il motivo diffuso nel corso dell’evento, promosso fra gli altri dall’Organismo Superiore di Verifica, che ha messo al centro la sicurezza elettrica. Tema sviluppato a partire da un’idea ben precisa:

«L’obiettivo è quello di fare cultura della sicurezza – spiega Giuseppe Cannarozzo, Founder di OSVE – Per far questo abbiamo coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, allo scopo di affrontare il tema sotto diversi aspetti».

Aspetti che partono dalla riflessione sui dati, elementi fondamentali a partire dai quali condividere riflessioni e contromisure:

«Negli ultimi cinque anni, gli infortuni legati al rischio elettrico sono stati diverse centinaia – riporta il Direttore di SPESAL Area Nord Giorgio Di Leone – Per questo il tema della sicurezza non si deve mai trascurare, promuovendo costantemente la formazione». Anche perché, avverte dall’INAIL è Danilo Sallustio (Direttore UOT di Certificazione), «il rischio elettrico è uno dei più attenzionati sui luoghi di lavoro, e questo impone controlli e verifiche periodiche agli impianti elettrici. L’Inail, in particolare, effettua controlli a campione proprio sulle dichiarazioni di conformità presentate dagli installatori».

I controlli, dunque, rappresentano un elemento cruciale nella catena di prevenzione e sicurezza. Non a caso sono proprio i controllori i primi a dover rispondere a stringenti requisiti:

«L’accreditamento – conferma l’ispettore Accredia Pasquale De Simone – permette di verificare il lavoro corretto di un organismo di ispezione. L’obiettivo è quello di valutarne la competenza dei professionisti, l’imparzialità e l’indipendenza, il rispetto delle regole».

Ma quali sono gli elementi da offrire per garantire impianti elettrici efficienti e soprattutto sicuri?

«Sono fondamentali gli studi di progettazione, il supporto sinergico ai progettisti, accurate verifiche sul dimensionamento degli impianti – risponde Francesco Padovano (Application Technical Engineer) – Tutti questi passaggi permettono di offrire soluzioni ottimali ai clienti».

Clienti che non sono soltanto privati e famiglie, ma anche aziende, luoghi in cui la tutela dei dipendenti deve essere costantemente in primo piano, come conferma da OSVE l’avvocato Alessandra Ruggieri:

«La sicurezza sul lavoro è un tema importantissimo, condiviso a livello internazionale. Il legislatore europeo è costantemente impegnato nella tutela dei lavoratori. Il loro diritto a lavorare in ambienti sicuri deve essere al primo posto in ogni impianto normativo».

Orizzonte condiviso in primo luogo dalle associazioni di categoria:

«La sicurezza è lo scopo principale del nostro operato – fa sapere da Confartigianato Sara Montano – Si ragiona su ogni dettaglio dei sistemi di prevenzione, si interviene nella verifica e predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi».

Il convegno promosso da Osve, però, è stata anche un’occasione per riflettere su importanti prospettive e su nuove tipologie di impianti, come spiegato dal Presidente di Energy Managers Pasquale Capezzuto:

«Gli impianti a fonti rinnovabili permettono non solo di decarbonizzare i sistemi energetici, ma anche di ridurre i consumi nelle aziende e nelle abitazioni. Anche in questo caso, però, l’evoluzione deve andare di pari passo con la sicurezza. Per questo il rischio elettrico derivante da impianti a fonti rinnovabili è un tema che deve interessare professionisti e installatori».

Il tutto per guardare a un futuro in costante evoluzione, che propone sempre nuove sfide.

«Pensiamo alla Digital Energy – invita a riflettere Antonio Sacchetti, CEO di Tera srl – I suoi servizi, come le comunità energetiche, permettono di scambiare energia in maniera interattiva e intelligente con la rete elettrica, intervenendo in maniera innovativa ed efficiente nella quotidianità di famiglie e aziende. Naturalmente, ogni innovazione va implementata col principio di sicurezza, che deve essere a capo di tutto».

Un messaggio che porta con sé un principio forse ancora più importante: la centralità della persona e delle sue relazioni, tema discusso in una tavola rotonda che ha avuto come ospite speciale Sauro Pellerucci, Founder e CEO di Pagine Sì! e autore de “Il mondo delle persone per bene”, la cui riflessione è partita proprio dal mondo del lavoro:

«È fondamentale ristabilire la fiducia che c’è fra gli operatori e i datori di lavoro. La fiducia, però, non va soltanto ricostruita, ma anche promossa, e questo lo si fa dotando le aziende di strumenti che assicurino garanzia e sicurezza agli utilizzatori. La buona reputazione di un’azienda passa anche da questo: dalla capacità di generare fiducia».