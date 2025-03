Giuseppe Cinnirella: “Nelle ristrutturazioni, vi spiego cosa vuol dire spendere bene”

Adnkronos

Il titolare di CR Lodi spiega perché qualità, sicurezza e trasparenza nei preventivi sono fondamentali per ogni progetto – Lodi, 3 /3/ 2025.Quando si affronta una ristrutturazione, una delle domande più frequenti è quanto investire e come scegliere l’azienda giusta. Giuseppe Cinnirella, titolare di CR Lodi, non ha dubbi: “Nelle ristrutturazioni, spendere bene significa prevenire spese inutili e garantire al cliente qualità e sicurezza in ogni fase dei lavori.”

Cinnirella sottolinea l’importanza di un preventivo chiaro e dettagliato. “Spesso i preventivi più economici nascondono costi imprevisti che emergono durante i lavori, portando il cliente a spendere molto di più del previsto. Un preventivo ben fatto, invece, include tutte le voci, comprese la sicurezza del cantiere e la copertura assicurativa,” spiega. “È fondamentale che il cliente sappia che, in caso di incidenti, le responsabilità legali potrebbero ricadere su di lui se non sono state previste misure adeguate.”

La sicurezza, infatti, è uno degli aspetti che più spesso viene trascurato. Cinnirella ricorda che senza una corretta pianificazione e un’assicurazione adeguata, anche un piccolo incidente potrebbe tradursi in costi ingenti o responsabilità legali per il committente. “Non si tratta solo di rispettare la legge, ma di tutelare i lavoratori e lo stesso cliente,” aggiunge.

Un altro aspetto cruciale è la qualità dei materiali e delle maestranze. “Scegliere materiali di alta gamma e operai qualificati non è solo una questione di estetica, ma anche di durata e risparmio a lungo termine,” continua. “La qualità parte sempre dal prodotto, ma se chi lo installa non sa fare il suo lavoro anche il miglior prodotto perde tutto il suo valore”.

Nel suo showroom di 300 metri quadri a Cornegliano Laudense, CR Lodi offre ai clienti l’opportunità di vedere e toccare con mano prodotti di pregio, dalle porte ai rivestimenti, dai bagni al parquet, molti dei quali Made in Italy e difficili da reperire nei grandi magazzini. “Un’esperienza diretta, affiancati da un esperto che descrive e consiglia, fa la differenza,” sottolinea Cinnirella.

Per Giuseppe Cinnirella, affidarsi a un’azienda che garantisca un vero servizio chiavi in mano è la scelta migliore per chi desidera una ristrutturazione senza sorprese. “Dalla progettazione alla messa in posa, fino alla pulizia finale, il cliente deve avere un interlocutore unico e affidabile. È l’unico modo per assicurarsi tempi certi, evitare stress e scongiurare spese impreviste e indesiderate,” spiega.