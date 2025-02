Giustizia: avvocati, ‘diamo argomenti validi a cittadini per votare contro riforma’

Adnkronos

Milano, 27 feb. “Da oltre vent’anni faccio l’avvocato, mi occupo di processi politici e non ho potuto rimanere fermo di fronte a questa riforma che sento come una presa in giro: si dichiara una riforma per la separazione delle carriere, ma la ‘ciccia’ vera è tutta nel sorteggio dei componenti del Csm. L’biettivo evidente è di privare la magistratura della capacità di organizzarsi e scegliere i propri rappresentanti. E’ una scelta per mortificarla, commissariarla”. Lo afferma Mauro Straini, avvocato milanese che insieme al collega Eugenio Losco ha assistito, tra gli altri, Ilaria Salis, oggi eurodeputata dopo la campagna legale e politica per il rilascio.

Entrambi gli avvocati sono intervenuti all’assemblea – in corso al Palazzo di giustizia di Milano – convocata dai magistrati per spiegare le ragioni dello sciopero contro la riforma costituzionale sulla giustizia.