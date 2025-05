Giustizia: Rossetti (Anm), ‘rischio pressioni su magistrati da piattaforma avvocati’

Adnkronos

Milano, 2 mag. Se la piattaforma ideata dall’Ordine degli avvocati di Milano per raccogliere lamentele su magistrati e personale amministrativo degli uffici giudiziari “mira a creare un unico contenitore per le segnalazioni, aumentando di gran lunga il senso di responsabilità dell’avvocato segnalante (per scrivere deve essere identificato e quindi utilizzerà con adeguata cautela questo strumento)” non si può nascondere che “nasce in un clima estremamente delicato in cui spesso i singoli magistrati sono stati attaccati personalmente, anche da parte di esponenti politici di primissimo piano, per le decisioni di merito che hanno assunto”. Lo sostiene Sergio Rossetti, della giunta esecutiva centrale dell’Anm.

“Questo strumento, pertanto, allontanandosi dalle ragioni virtuose che hanno portato alla sua istituzione, potrebbe essere surrettiziamente utilizzato per screditare il lavoro di singoli magistrati o, comunque, per ingenerare forme di pressione anomala sull’ordinato svolgersi dell’attività giurisdizionale” aggiunge. “Spetterà quindi all’Ordine degli avvocati vagliare con estrema prudenza e accuratezza sulle segnalazioni che preverranno, cercando di mantenere questo strumento nell’alveo per cui era stato pensato”.