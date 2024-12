Gli amici di Anna, un’associazione per prevenire il cancro

Adnkronos

Una pagina Instagram, gliamicidianna77, è il luogo dove circolano le informazioni e dove è possibile conoscere gli estremi per devolvere il 5×1000 o per effettuare una donazione: “Abbiamo realizzato tante iniziative -ricorda Capalbi che ne è il presidente- e tante altre organizzeremo nei prossimi mesi. A marzo, ad esempio, sponsorizzeremo un evento che si svolgerà nella piazza di Laterza, una cittadina in provincia di Taranto, dove arriverà un’unità mobile. Qui, medici specialisti faranno delle visite gratuite con l’obiettivo di prevenire il tumore alla tiroide. In primavera inoltrata, nel mese di giugno, organizzeremo una pedalata ciclistica al termine della quale verrà spiegata l’importanza di muoversi come rimedio all’insorgere di complicate neoplasie”.

Una collaborazione firmata con Ant, l’Associazione nazionale tumori, con Aise, l’Associazione che si occupa di divulgare l’esercizio fisico attraverso palestre attrezzate in casi con patologie, e Anspi, l’Associazione nazionale San Paolo, permette di raggiungere gli obiettivi prefissati: “La nostra attività punta sulla prevenzione -ricorda Capalbi- e, in tal senso, Ant ci dà una grossa mano. Ma vogliamo anche spiegare ai giovani che il tumore lo si può combattere con comportamenti adeguati. Anspi è a stretto contatto, negli oratori, con ragazzi la cui età va dai 9 ai 16 anni. Diventa così possibile parlare il loro linguaggio e spiegare le cose da fare, sin da piccoli, per scongiurare l’arrivo del cancro. Gli stili di vita come prevenzione contro i tumori non è a caso lo slogan della nostra associazione che opera in nome e nel ricordo di mia moglie Anna”.

Per aiutare questo l’Iban è: GLI AMICI DI ANNA – IT85F0538704002000004279551. Un aiuto che può essere dato anche con il 5 per mille con il codice fiscale: 90284250736.