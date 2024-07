Gli influencer come gli agenti di commercio? E’ polemica

Adnkronos

Roma, 30 lug. Gli agenti di commercio vorrebbero includere anche gli influencer tra i contributori della Fondazione Enasarco, ovvero il loro ente previdenziale, in quanto svolgono in modo continuativo l’attività di promuovere i prodotti di un’azienda. Sono decine di migliaia, fino a 65mila insieme ad un variegato popolo di partite Iva e mediatori, i possibili nuovi scritti e contributori. Ed è così che il presidente, Alfonsino Mei, dal palco dell’assemblea che si è svolta a Roma, forte di una recente sentenza del Tribunale di Roma, ha lanciato un nuovo appello affinché questa si fermi questa “una vasta platea che elude i versamenti contributivi alla Cassa, rischiando di minarne la sostenibilità nel lungo periodo e causando uno squilibrio concorrenziale tra i professionisti che versano il dovuto e chi non lo fa” ha bacchettato Mei sollecitando una revisione normativa e auspicando che ciò avvenga con la prossima legge di bilancio.

Ma gli influencer non ci stanno. Almeno una parte di coloro che viene rappresentata dall’associazione italiana Content & Digital Creators. “Sono due mestieri, e quindi due comparti, completamente differenti” commenta Sara Zanotelli, presidente dell’associazione. “La questione come rappresentata da Enasarco è erronea in quanto non tiene presente il variegato ed altamente complesso mondo dei digital e content creators, e si appiattisce sul presupposto, errato, che influencer e agente di commercio siano sinonimi” replica Zanotelli.