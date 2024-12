Adnkronos

Gli ioni di sodio nel futuro dell’elettrico? La ricetta francese

Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. È questa la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS, in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso, […]

Di Redazione | 27 Dicembre 2024