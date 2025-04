glo presenta ‘Hyper Portal’ di Michela Picchi e debutta nel fashion

Adnkronos

Milano, 7 apr. glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick* per consumatori adulti di nicotina, consolida il suo ruolo di mecenate dell’arte e, nell’ambito del progetto “glo for art” apre la Milano Design Week inaugurando l’installazione “Hyper portal”: un’esperienza sensoriale unica, dove arte, tecnologia e creatività si intrecciano in un viaggio straordinario.

L’opera prende vita dall’interpretazione personale di Michela Picchi del tema di quest’anno, “Mondi Connessi”. Un concetto che riflette perfettamente la filosofia di glo, che promuove la positività attraverso la condivisione. L’opera è una sinfonia di luci, colori e forme che abbatte le barriere tra spettatore e arte, invitando il pubblico a partecipare attivamente.

Dal 7 al 13 aprile, l’installazione Hyper Portal sarà visitabile all’interno del glo Creative Hub, situato in Palazzo Moscova 18, nel Brera District, uno degli spazi più iconici e frequentati del Fuorisalone.

Hyper Portal di glo è un’esperienza sensoriale che sfida i confini tra arte e tecnologia. Creata da Michela Picchi, l’installazione esplora l’idea di un futuro connesso, un universo in continua evoluzione, dove ogni gesto, ogni movimento, contribuisce a trasformare e plasmare lo spazio. Il portale d’ingresso, simbolo di apertura e connessione, diventa il punto di partenza di un viaggio immersivo che invita lo spettatore a vivere l’arte come co-creatore attivo dell’opera stessa. Con il suo approccio surrealista e pop, Picchi esplora la fluidità dei mondi che si intrecciano attraverso forme dinamiche e colori vibranti, che evolvono in tempo reale, dando vita a un paesaggio in costante mutamento. Ogni interazione, tocco dopo tocco, trasforma l’opera in un’entità viva, che si modella al ritmo delle azioni del pubblico. Le forme iconiche dei dispositivi glo HYPER PRO si riflettono nell’ambiente circostante, richiamando l’incontro tra arte e innovazione tecnologica.

Il viaggio proposto da Hyper Portal è anche un’esplorazione dell’interconnessione tra l’individuo e la collettività, tra l’io e il noi e invita a riflettere sul nostro ruolo nel creare connessioni, dove ogni movimento e decisione, pur nascendo dall’individualità, plasmano l’esperienza collettiva, incarnando perfettamente la visione positiva e inclusiva di glo.

“Con Hyper Portal e Michela Picchi, glo unisce arte, design e tecnologia per creare un’esperienza immersiva che va oltre l’intrattenimento, rendendo l’arte più accessibile e interattiva, in linea con il nostro progetto artistico itinerante “glo for art” – commenta Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia. – Questo riflette il nostro impegno per un domani migliore, dove la nostra vision A Better Tomorrow™ si realizza attraverso la sinergia di sostenibilità, innovazione e accessibilità. Una promessa concreta che ci spinge a implementare costantemente le nostre pratiche aziendali, a investire in nuove tecnologie e a esplorare soluzioni che possano ridurre l’impatto ambientale. Essere pionieri nell’offrire un portafoglio completo di nuove categorie ci permette di anticipare le sfide future, contribuendo così a un cambiamento positivo e sostenibile per le generazioni a venire”.

“Un’esplosione di colori, linee sinuose e un’esperienza pop e surrealista insieme a tecnologia e design: Hyper Portal, è un viaggio immersivo in cui lo spettatore, tocco dopo tocco, crea mondi interconnessi e diventa co-protagonista dell’opera attraverso la condivisione e la positività, perfettamente in sinergia con lo spirito di glo” – commenta l’artista Michela Picchi.

Quando il design incontra la moda e la tecnologia si integra in modo armonioso, prende vita una nuova visione di stile. Con il suo debutto nel mondo del fashion, glo si unisce a SUNS, il marchio che ha trasformato il daywear tecnico sporty-chic, per dare vita a una capsule primavera-estate. SUNS è noto per rinnovare la moda urbana, combinando materiali all’avanguardia e dettagli sofisticati. La sua visione innovativa si fonde con il design di glo, dando vita a una Limited Edition di dispositivi HYPER PRO. Il risultato è una collezione esclusiva che anticipa l’estate, in cui moda, design e tecnologia si incontrano in un’unica, inedita espressione di stile.

“Questa collaborazione rappresenta perfettamente la visione condivisa di glo e SUNS: innovazione, espressione personale e stile distintivo. Abbiamo unito il nostro know-how tecnologico con la creatività di SUNS per dare vita a una Limited Edition che va oltre il semplice design, proponendo un prodotto che interpreta le nuove tendenze del lifestyle contemporaneo.” – afferma Paolo Muccifora, Creative Director SUNS.

“La collaborazione con SUNS non solo segna il debutto di glo nel mondo della moda, ma riflette la nostra visione dinamica e all’avanguardia. Un’idea che si integra perfettamente con il marchio SUNS, che condivide il nostro spirito innovativo e positivo, aprendo la strada a nuove prospettive nel settore fashion.” – conclude Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.

La collezione esclusiva si articola in due versioni dei dispositivi glo HYPER PRO: Sea Breeze, che con le sue onde reinterpreta l’iconico concetto delle Japan Waves, ispirato a importanti artisti internazionali e alle collaborazioni con i più noti brand della moda; e Palm Vibes, che trae ispirazione dal Miami degli anni ’80, rivisitato in chiave moderna. Entrambi i pattern sono il risultato delle esplorazioni innovative di SUNS per i tessuti della prossima collezione primavera-estate. A rendere unico nel suo genere il dispositivo HYPER PRO è lo smart LED display, un elemento distintivo che lo rende il primo della categoria a integrare questa tecnologia. Questo schermo intuitivo migliora l’esperienza d’uso, rendendola ancora più interattiva.

Oltre ai due dispositivi, la collaborazione tra glo e SUNS comprende anche una linea esclusiva di accessori, tra cui un beauty case, uno zaino, una borraccia e una canvas bag. Questi articoli saranno disponibili a partire dal 7 aprile in anteprima sullo shop online di glo e per chi si trova a Milano, potrà trovarli al glo Creative Hub, nei Discovery Stores e Pop-up Stores di glo.