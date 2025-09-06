Goitini (Bnl): “Staffetta generazionale per sdoganare l’impatto generazionale delle nuove tecnologie”

Adnkronos

Cernobbio, 5 set. “Dobbiamo trovare la capacità di creare staffette generazionali. Abbiamo un problema legato all’incapacità di riuscire a creare un ponte tra generazioni che riesca a sdoganare l’impatto delle nuove tecnologie”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Bnl, Elena Goitini, in collegamento con Adnkronos dal forum Teha di Cernobbio.

“C’è un gap importante – ha poi aggiunto guardando ai giovani – su tutto il fenomeno delle competenze: dal numero dei laureati, all’abbandono, alla povertà educativa. Dobbiamo cominciare a trattare le nuove generazioni non come fonti di statistiche ma risorse reali da includere e questo passa attraverso la capacità di riuscire ad ascoltarli davvero, per mettere in piedi qualcosa che sia veramente attrattivo per loro”, ha spiegato ancora l’ad di Bnl.