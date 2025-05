Gorini (Federated Innovation@Mind): “Database dati sanitari per estrarre da essi valore”

Adnkronos

Milano, 8 mag.“Per la parte di future health ci sono due progetti flagship che sono stati identificati dalle aziende come strategici. Il primo riguarda il mondo dei dati sanitari, non è una tematica nuova ma è quanto mai attuale, sia per quello che sta capitando a livello generale, con lo sviluppo dello European Health Data Space, sia per la presenza di piattaforme che oggi possono consentire l’estrazione di valore dai dati”. Lo ha detto Marco Gorini, head of digital health & innovation di AstraZeneca e board member di Federated Innovation @Mind, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, l’iniziativa dedicata a plasmare il futuro dell’open innovation a Mind e di cui fanno parte, come illustrato nel corso dell’evento di lancio, progetti flagship e collaborazioni strategiche che guideranno le attività della rete di aziende basata a Mind.