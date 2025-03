Grande Fratello – Su Sisal.it La vittoria di questa edizione è donna. Le candidate favorite? Helena e Zeudi, a 1,70 e 2,75

Adnkronos

– Roma, 28 marzo 2025 – Il Grande Fratello si avvicina alla finalissima e cresce l’attesa per scoprire chi tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti trionferà in questa diciottesima edizione. Secondo gli esperti Sisal, la sfida per la vittoria potrebbe essere un testa a testa tra la favoritissima Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana parte da favorita offerta a 1,70, mentre la vittoria dell’ex Miss Italia è data a 2,75.

Che la vincitrice di questa stagione sia donna non c’è quasi dubbio, l’ipotesi è data a 1,01 su Sisal.it contro un possibile trionfo maschile (12,00). Sembrerebbe dunque che l’ultimo concorrente rimasto in gara, Lorenzo Spolverato, non abbia abbastanza chance per concorrere al raggiungimento del titolo, ma potrebbe accontentarsi di avere un posto nel podio. L’ipotesi di vederlo vincente pagherebbe 12 volte la posta.

Chi invece tra Chiara e Mariavittoria riuscirà perlomeno a conquistare un ultimo posto in finale e salvarsi dal televoto? Lo scopriremo, ma al momento secondo gli esperti Sisal le probabilità della Minghetti sono inferiori tanto che la possibilità di vederla conquistare il trofeo finale è data a 33,00.

Non ci resta quindi che aspettare lunedì sera per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione!

