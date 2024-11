Grande successo per Sir Antonio Pappano e la Chamber Orchestra of Europe al Teatro Roberto de Silva

Adnkronos

Roma, 9 nov.Rho ha vissuto una magica serata di grande musica: dal Teatro Roberto de Silva è partita la tournée italiana di Sir Antonio Pappano con un programma originale e innovativo dedicato alla musica francese e americana del ‘900, a partire da ‘La création du monde’, balletto del compositore francese Darius Milhaud, intriso di atmosfere jazz, ritmi caraibici e modulazioni blues. A seguire il concerto per pianoforte n. 2 di Saint-Saëns e le variazioni per pianoforte e orchestra su ‘I Got Rhythm’ (dal musical ‘Girl Crazy’) di Gershwin.

Il concerto è organizzato dal Teatro Civico di Rho, con il sostegno di Fondazione Bracco e di Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco. “Per me che sono un’appassionata di musica, è una grande emozione essere accanto a Sir Antonio Pappano, Maestro carismatico e amato in tutto il mondo”, ha commentato Diana Bracco incontrando i giornalisti con il Maestro Pappano. “Il pubblico, e in particolare i giovani, hanno molto apprezzato l’attenzione dedicata alla musica del 900 e all’influenza del Jazz sui compositori classici. Per me è importantissimo offrire ai ragazzi le chiavi per conoscere e amare la musica, che ha un valore sociale ed educativo incredibile. Fondazione Bracco e Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco sono molto impegnate su questo fronte”.

“Sono felicissimo di essere venuto per la prima volta a Rho con la Chamber Orchestra of Europe per inaugurare la nostra tournée italo-europea”, ha detto il Maestro Pappano. “Il rapporto con questo complesso è una delle cose più importanti nella mia carriera come direttore: la musicalità, la gioia del fare musica e la tenacia di essere sempre più vicini alla visione di qualsiasi compositore sono una meraviglia. Il programma è molto particolare e molto divertente. Sono estasiato che il pianista francese Bertrand Chamayou sia il solista”.

“Il nostro Teatro Civico è particolarmente apprezzato per la sua acustica, tante orchestre ce lo invidiano – è il commento del Sindaco di Rho, Andrea Orlandi – Sono felice che grazie al supporto delle Fondazioni di Diana Bracco abbiamo potuto accogliere uno degli ensemble più affermati in campo internazionale insieme al maestro Pappano. I rhodensi amano la musica di qualità e non si sono lasciati sfuggire questo appuntamento.”

La costruzione del teatro è iniziata nel 2019, durante il secondo mandato del Sindaco di Rho Pietro Romano. La struttura è stata realizzata da Bracco Real Estate dove sorgeva lo stabilimento “DDS-Diana de Silva Cosmétiques”. L’ex area industriale, che dai primi del ‘900 fino agli anni ’90 ha ospitato industrie tessili e cosmetiche importanti (oltre alla DDS anche Chatillon e La Castellana), ritagliandosi un ruolo centrale nella vita del territorio, è rinata a nuova vita con un progetto di rigenerazione urbana del centro di Rho che prevede, oltre al teatro, la costruzione di immobili residenziali e altri servizi.