Grasso: “Una società che non si preoccupa della sicurezza è una società destinata a fallire”

Adnkronos

“La sicurezza è sullo stesso piano della vita e della libertà: non significa assenza di pericoli, ma presenza di soluzioni. Proteggere è un dovere, anche in un mondo dove la sicurezza assoluta è impossibile. La sicurezza non è vivere senza rischi, ma sapere come affrontarli. Per questo, il Governo — attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — sta investendo oltre 40 miliardi di euro del PNRR in opere che rafforzino la sicurezza nei trasporti e nei territori. Con più di 1.000 cantieri attivi e sistemi digitali come l’ERTMS per la rete ferroviaria, puntiamo a una gestione automatizzata e integrata del traffico, a beneficio dell’incolumità dei cittadini. L’innovazione tecnologica, dalla logistica portuale fino alla mobilità sostenibile, è al centro di questo processo. La sicurezza delle persone dipende dalla capacità di adattare i sistemi di protezione a un mondo che cambia rapidamente. Una società che non si preoccupa della sicurezza è una società destinata a fallire”. Così Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, in occasione dell’evento Nazione Sicura 2025, promosso da Remind e svoltosi a Palazzo Ferrajoli, a Roma.

