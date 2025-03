Grimaldi (Alis): “A Let Expo confronto su trend, scenari e soluzioni”

Adnkronos

Roma, 11 mar. – A Let Expo “espositori da tutto il mondo presenteranno nuovi trend del mercato, soluzioni innovative e numerose opportunità di business per valorizzare il Made in Italy e per far incontrare campioni nazionali capaci di fare la differenza su scala internazionale. Siamo convinti che questo evento rappresenterà anche un vero e proprio laboratorio di idee per definire concrete strategie per la crescita e per generare ricchezza ed occupazione”. Lo ha sottolineato Guido Grimaldi, presidente di Alis, nell’intervento introduttivo alla prima giornata di Let Expo – Logistic Eco Transport, fiera di riferimento in Italia per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, organizzata dll’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in collaborazione con Veronafiere.

Grimaldi ha ricordato come per l’edizione 2025 a Let Expo “è arrivato un riconoscimento straordinario, ossia l’assegnazione della medaglia del Presidente della Repubblica, un segnale importante che premia fortemente il nostro impegno”. “Let Expo – ha aggiunto – è anche l’occasione per analizzare uno scenario globale in continua evoluzione, segnato dai due conflitti ancora in corso e dalle tensioni legate allo scontro sui dazi che stanno incidendo sulla stabilità dei mercati, con effetti a catena su numerose filiere come l’automotive, il farmaceutico e l’agroalimentare”. Ma – ha osservato – se “sarà necessario continuare ad agire con determinazione per sostenere la crescita del nostro sistema economico” è anche vero che “oggi più che mai proprio il tema della crescita passa inevitabilmente dal tema della sicurezza, che rappresenta una priorità assoluta anche per la catena logistica”.