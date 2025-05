Grimaldi (Anmco): “Terapia di precisione per cure mirate in cardiologia”

Adnkronos

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – “Mettere a punto tutte le nuove terapie in ambito cardiovascolare, ma anche i giusti percorsi diagnostici per arrivare alla definizione più precisa possibile della patologia. Oggi abbiamo la possibilità di una terapia di precisione quindi, individuata correttamente la patologia, possiamo fare delle terapie molto mirate e molto precise”. Così Massimo Grimaldi, presidente nazionale Anmco, all’Adnkronos spiega i contenuti del 56esimo Congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, che riunisce a Rimini oltre 5 mila specialisti.