GROUPE ANNIE FAMOSE: LA FERME SAINT-AMOUR INAUGURA LA STAGIONE INVERNALE CON DUE NUOVE SEDI A CRANS-MONTANA E A GSTAAD, NELLE ALPI SVIZZERE

PARIGI, 15 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Dopo Megève e Courchevel, il Groupe Annie Famose, in collaborazione con lo chef Éric Frechon, estende la sua visione festosa della gastronomia montana a due delle località più prestigiose della Svizzera: Crans-Montana e Gstaad.

Crans-Montana, arroccata a 1.500 metri di altitudine tra laghi, vigneti e foreste, richiama nomi illustri da tutto il mondo grazie al suo stile di vita urbano di montagna. Gstaad, famosa per il lusso discreto e la posizione privilegiata, è un paradiso per le celebrità internazionali.

La Ferme Saint-Amour è la scelta ideale per due delle località turistiche più ambite delle Alpi svizzere. Fedeli alla filosofia passionale, buongustaia e festosa di “EAT, LOVE & PARTY” (BUONA TAVOLA, AMORE E FESTE), questi nuovi indirizzi rappresentano l’arte di vivere in montagna in tutto il suo splendore.

Partner storico del GROUPE ANNIE FAMOSE, lo chef Éric Frechon propone una cucina invernale contemporanea e creativa per entrambi i locali. La sua ispirazione sconfinata ha una sola regola: accontentare tutti con piatti che piacciono a tutti. Meilleur Ouvrier de France, sublima i migliori prodotti con un occhio di riguardo verso i sapori tipici locali. Lontano dalle convenzioni e dai piatti già noti, ogni creazione ci invita a scoprire nuovamente il piacere della sorpresa culinaria. Sul fronte della mixology, i nostri sommelier ideano nuovi cocktail come gli imperdibili “Hemingway comme jamais” e “Mezcal Daisy”.

Questa stagione, La Ferme Saint-Amour di Crans-Montana e di Gstaad portano una ventata di freschezza nel cuore di questi resort svizzere e offrono un’esperienza autentica per chi è alla ricerca di un’atmosfera festosa.

Informazioni sul Groupe Annie Famose:

Presidente del gruppo è Annie Famose, ex campionessa del mondo di slalom e due volte medaglia olimpica. I suoi figli, Sarah e David Brémond, hanno entrambi assunto la direzione generale del gruppo. Il Groupe Annie Famose opera in due settori di attività: il noleggio di attrezzatura da sci tramite i marchi Skiset (Skiset, Skimium e Go Sport Montagne) e l’ospitalità, con oltre 40 strutture emblematiche e contemporanee, ambasciatrici dell’ospitalità francese. Attualmente il gruppo è presente a Saint-Tropez, Biarritz, Megève, Courchevel, Avoriaz, Crans-Montana, Gstaad e Saint-Barthélemy.

Informazioni pratiche:

Indirizzi:

Inaugurazione 12 dicembre 2024La Ferme Saint-Amour Crans-Montana Rue du Prado, 4 3963 Crans-Montana cransmontana@lafermesaintamour.comTelefono: +41 27 588 02 89

Inaugurazione 19 dicembre 2024La Ferme Saint-Amour Gstaad Gsteigstrasse, 173 3783 Gstaad gstaad@lafermesaintamour.comTelefono: +41 33 748 79 79

Contatto: press@afgroupe.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2528107/ANNIE_FAMOSE.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2528108/LA_FERME_SAINT_AMOUR_Logo.jpg