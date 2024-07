Gruppo Cap premiata con TopLegal Awards nella categoria ‘public utilities legal team’

Adnkronos

Milano, 9 lug. Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ottenuto il riconoscimento TopLegal Awards nella categoria ‘public utilities legal team’ per “aver assistito diverse società per la gestione tecnica e amministrativa del piano per produrre energia pulita attraverso le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), associazioni […]

Milano, 9 lug. Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ottenuto il riconoscimento TopLegal Awards nella categoria ‘public utilities legal team’ per “aver assistito diverse società per la gestione tecnica e amministrativa del piano per produrre energia pulita attraverso le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), associazioni costituite tra cittadini, pubblica amministrazione, Pmi, enti pubblici territoriali e attività commerciali”, come si legge dalla motivazione. La premiazione si è svolta a Milano ieri sera, 8 luglio, in occasione della XI edizione dei TopLegal Corporate Counsel Awards, nati nel 2013, e noti come i primi riconoscimenti dedicati alle direzioni legali e al contributo strategico delle squadre in-house allo sviluppo del sistema Paese. “I TopLegal Corporate Counsel Awards -spiega Michele Falcone, direttore generale e direttore counseling e appalti di Gruppo Cap- vedono ogni anno la partecipazione di numerose aziende e, attraverso criteri di valutazione rigorosi, celebrano le eccellenze dei servizi legali delle principali società presenti sul mercato italiano, mettendo in risalto il loro ruolo determinante per il successo e la crescita del business delle singole imprese. Questo prestigioso premio riconosce il lavoro dell’ufficio legale di Cap che, attraverso esperienza, solido know-how e analisi strategica delle singole circostanze, ha saputo supportare l’azienda in ogni momento chiave ed è pronto ad accompagnarla nelle sfide future che si presenteranno”. Gruppo Cap si è distinto grazie a un importante progetto che ha messo in luce l’unicità e la grande expertise del proprio team legal: la nuova sfida intrapresa dalla green utility con la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). In particolare, Cap si è fatta promotrice di tale progetto, con l’obiettivo di creare sinergie ed efficienze, connettendo la gestione del servizio idrico integrato al settore energy, sfruttando la possibilità di recuperare energia dalle ordinarie attività di depurazione svolte dall’azienda. In questo contesto, il team legal di Cap ha approfondito la recente normativa sulle Cer, per poter assistere al meglio la società.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA