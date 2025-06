Gsd, Rotelli: “Polonia deal più bello degli ultimi dieci anni”

Adnkronos

Milano, 3 giu. “La Polonia è il deal più bello che è stato fatto in Europa negli ultimi dieci anni”. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, intervenendo alla conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. “In Italia – ha poi spiegato – cresciamo a fatica del 3% l’anno. In Polonia, lavorando meno, si cresce del 10%. Lì cresceremo del 20%, durante il primo anno in Polonia abbiamo fatto +30%”.