Harpantidis (Philip Morris): “Italia sulla strada giusta contro mercato nero sigarette”

Adnkronos

Bruxelles, 11 giu. – “L’Italia è uno dei Paesi più virtuosi nella lotta al mercato nero del tabacco e questo è grazie a politiche ben pensate e alla consapevolezza di quello che il settore offre all’economia nazionale”.

Lo ha dichiarato Christos Harpantidis, vicepresidente senior Relazioni Esterne di Philip Morris International, a margine della presentazione a Bruxelles dello studio annuale commissionato a Kpmg sul mercato nero delle sigarette. “La filiera del tabacco riveste una grande inportanza in Italia, dalla coltivazione alla trasformazione alla manifattura, fino al commercio al dettaglio”, ha aggiunto Harpantidis parlando dei buoni risultati dimostrati dall’Italia nella lotta al contrabbando e ai prodotti contraffatti. In Italia il commercio illecito riguarda l’1,8% dei consumi, lontano dal 37,6% della Francia e dal 17,9% dei Paesi Bassi.