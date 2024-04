HAUS LABS BY LADY GAGA LANCIATO IN EUROPA ESCLUSIVAMENTE CON SEPHORA, IN 12 PAESI DELL’UE

Adnkronos

ARRIVA IN EUROPA UN MAKE-UP PULITO E ARTISTICO POTENZIATO DALLA SCIENZA, CHE INCLUDE TUTTE LE 51 TONALITÀ DELL’INNOVATIVO FONDOTINTA TRICLONE SKIN TECH, PIÙ DUE NUOVI PRODOTTI

EL SEGUNDO, California, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ — HAUS LABS BY LADY GAGA, un marchio pulito e artistico basato sulla scienza, spinto dall’innovazione HausTech Powered™, si sta espandendo in esclusiva con Sephora in tutta Europa – 12 nuovi paesi – dopo il successo del lancio dello scorso anno nel Regno Unito. A partire dal 26 marzo 2024, il marchio sarà presente in 15 paesi in tutto il mondo.

Qui si può provare l’esperienza completa e interattiva del comunicato stampa multicanale: https://www.multivu.com/players/English/9257751-haus-labs-by-lady-gaga-launches-sephora-eu/

I pluripremiati prodotti di bellezza virali, innovativi, più venduti HAUS LABS arriveranno nei negozi e online il 26 marzo 2024, in Francia (sephora.fr), Italia (sephora.it), Spagna (sephora.es), Portogallo (sephora.pt), Svezia (sephora.se), Danimarca (sephora.dk) e Germania (sephora.de.). Inoltre, online solo in Svizzera (manor.ch), Grecia (sephora.gr), Romania (sephora.ro), Polonia (sephora.pl) e Repubblica Ceca (sephora.cz). Fare riferimento ai Paesi locali per l’ubicazione dei negozi.

Superando i confini della bellezza attraverso l’innovazione, i pilastri del DNA del brand costituiti da arte, scienza e attenzione, HAUS LABS BY LADY GAGA porta nell’UE i suoi prodotti all’avanguardia con ingredienti proprietari futuristici, in attesa di brevetto, tra cui Arnica fermentata, 860% più potente dell’arnica tradizionale, che riduce visibilmente arrossamenti, infiammazioni e stress ambientale sulla pelle.

Ulteriori innovazioni HausTech Powered™: ingredienti che ottimizzano la pelle BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula e Vegan Collagen. Sarà disponibile l’assortimento completo, composto da 125 prodotti con tecnologie innovative e all’avanguardia per la cura della pelle in nove categorie chiave di colore e carnagione, tra cui:

La fondatrice del marchio Lady Gaga e il creatore di contenuti globali NikkieTutorials uniranno le forze con Sephora Europe per il lancio, per un primo Sephora LIVE digitale che sarà trasmesso in streaming su tutte le 12 piattaforme di e-commerce di Sephora Europe e sui relativi social Sephora specifici per paese. Insieme parleranno del marchio HAUS LABS e cosa significa prodotti potenziati tramite la scienza, basati sull’innovazione e creati con attenzione. SINTONIZZATI – Martedì 26 marzo, alle 18:30 CET / 10:30 PDT. Ulteriori informazioni sulla sintonizzazione saranno fornite su @sephora.fr Instagram e @hauslabs Instagram. La replica andrà in onda sui canali Sephora EU, dopo il live. LIVE segue il successo delle anteprime dell’app Sephora Europe, con cui i clienti di 12 paesi hanno acquistato HAUS LABS in anticipo di quattro giorni, per un’esperienza di acquisto online senza precedenti.

Ben Jones, CEO di HAUS LABS BY LADY GAGA: “L’Europa rappresenta una pietra miliare per HAUS LABS BY LADY GAGA. Siamo onorati di essere in esclusiva con il colosso mondiale della vendita al dettaglio, SEPHORA. Con il lancio delle anteprime dell’app Sephora in tutta Europa, iniziamo la marcia verso la diffusione del nostro marchio nel mondo il 26 marzo. Metteremo in grado i nuovi consumatori di vedere, toccare e sentire i nostri prodotti a SEPHORA, mostrando loro che HAUS LABS BY LADY GAGA è un leader all’avanguardia nell’arte, nella scienza, nella bellezza e nella tecnologia”.

Kelly Coller, CMO di HAUS LABS BY LADY GAGA: “È con grande orgoglio che i nostri due brand basati sulla mission – HAUS LABS e SEPHORA – impegnati all’appartenenza, all’inclusione e all’attenzione – collaborano ancora una volta per avere effetti dirompenti sul mercato della bellezza con innovazione, abilità artistica (compresa l’abilità artistica nelle formulazioni), primati digitali e marketing di livello mondiale. Stiamo aprendo la strada a un nuovo movimento di bellezza che va oltre il semplice milgioramento del look. Insieme a SEPHORA, serviamo l’amore per sé stessi”.

Sylvie Moreau, Presidente Sephora Europa e Medio Oriente si è così espressa: “Dopo il successo del lancio in Sephora UK, guardiamo con grande fiducia al lancio di HAUS LABS BY LADY GAGA sul mercato europeo. Noi di SEPHORA siamo costantemente alla ricerca di marchi innovativi da offrire ai clienti. Siamo certi che saranno entusiasti di scoprire il mondo creativo e stimolante di HAUS LABS BY LADY GAGA e di sperimentare le formule rivoluzionarie del marchio”.

Informazioni su HAUS LABS BY LADY GAGA HAUS LABS è un marchio pionieristico di make-up artistico pulito, potenziato dalla scienza, che offre prodotti di bellezza di prestigio ad alta tecnologia, ad alto contenuto di pigmenti e altamente performanti, proprietari, primi sul mercato, infusi con ingredienti che amano la pelle, in una confezione chic e sostenibile. HAUS LABS Triclone Skin Tech Foundation è un prodotto virale pluripremiato, best seller e rivoluzionario, con oltre 10 miliardi di visualizzazioni su Tik Tok. HAUS LABS celebra tutti i livelli di abilità artistica, età, forme, dimensioni, etnie, generi, identità e orientamenti sessuali. Tutti i prodotti HAUS LABS sono creati con attenzione: Clean, Cruelty Free & Vegan™ (puliti, non testati su animali e vegani) e venduti esclusivamente presso SEPHORA in 15 paesi in tutto il mondo e su hauslabs.com @hauslabs #hauslabs