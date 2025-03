Hirint, la piattaforma che rivoluziona il recruiting

Adnkronos

– Roma, 21 marzo 2025. Il settore delle risorse umane rappresenta il cuore pulsante di ogni organizzazione, responsabile dell’attrazione, della gestione e dello sviluppo del capitale umano. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, la funzione HR svolge un ruolo cruciale nel garantire che le aziende abbiano le persone giuste, con le competenze adeguate, per raggiungere i propri obiettivi.

In questo contesto, una delle attività più importanti riguarda senza dubbio il processo di recruiting e talent acquisition, con l’obiettivo di individuare e selezionare i candidati più qualificati per le posizioni aperte. Oggi, questo processo è diventato sempre più sofisticato, grazie all’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, i social media e le Risorse Umane, che devono essere in grado di identificare i talenti, valutare le loro competenze e garantire che si integrino perfettamente nella cultura aziendale. In questo contesto è nata anche la necessità di introdurre elementi di valutazioni certi e utili dei candidati.

Ecco perché è nato l’approccio skill-based.

Il tool nasce per rispondere alle tante criticità del settore delle Risorse Umane, come sottolineato da Andrea Pedrini, Sales & Strategy Director di Selexi nel BtoB e di Hirint Italia: “Oggi i problemi sono molti, diciamo che in primis la più grande sfida è quella di trovare candidati, soprattutto qualificati. Il periodo è caratterizzato dal fenomeno del talent shortage (scarcity) che impone ai responsabili HR di rivedere le strategie di attraction e di valutazione dei talenti.Inoltre, il focus sulle competenze, siano esse hard o soft, è sempre più rilevante. Le funzioni HR stanno concentrando i loro sforzi sull’ottimizzazione e sul miglioramento del processo di talent acquisition e della Candidate Experience, passando da un approccio generico a uno più mirato ed efficace.”

La Selexi si è imposta da tempo come un punto di riferimento del settore pubblico, e di recente si è aperta al mercato privato portando in Italia la piattaforma Hirint, partendo dalle esperienze proficue in Spagna, e sfruttando le competenze hard e soft per portare una soluzione innovativa e di altissimo livello anche nel nostro Paese, consolidando un mix di test molto performanti, validati a livello europeo, come ad esempio i test psicometrici altamente affidabili e che, grazie a Hirint risultano estremamente semplici da svolgere sia per i candidati che per i responsabili HR.

Proprio questi ultimi possono contare su un software in grado di migliorare il recruiting sotto tutti i punti di vista: “Sull’onda della logica dell’approccio Skill-Based – continua Pedrini – oggi siamo in grado di aiutare le aziende ad ottimizzare il loro processo anche del 50%-60% e di identificare il pool di candidati in linea con le esigenze aziendali già nella prima fase del processo. La piattaforma è perfettamente integrata con i più importanti player del mercato, come ATS e HRIS (SAP. WORKDAY, ORACLE, etc) e predisposta all’integrazione con qualunque piattaforma attualmente presente sul mercato, permettendo di svolgere le attività HR in un unico ambiente di lavoro, semplificandola.”

I punti di forza di Hirint sono senza dubbio la semplicità, affidabilità, velocità, personalizzazione, abbinati a una Ricerca&Sviluppo continua e a un approccio basato sull’aggiornamento e l’implementazione. La piattaforma è infatti in continua evoluzione, sfruttando le potenzialità dell’AI generativa per massimizzare le performance. A questo si aggiunge la compatibilità e la possibilità di integrazione con qualsiasi sistema HRIS e ATS esistente, così da ottimizzare realmente il processo, garantendo semplicità d’uso per gli HR e un’ottima Candidate Experience, ma anche per realizzare una mappatura specifica delle competenze di colleghi e dell’intera popolazione aziendale.

Come appena detto, oltre che dal lato aziendale, Hirint risulta essere molto utile anche per i candidati stessi, come evidenziato da Pedrini: “Il candidato è al centro del processo. Ormai l’esperienza del candidato (come tutta la UX) è basilare ed è per questo che la piattaforma offre un’esperienza facile, veloce e magari anche utile. Con questo obiettivo Hirint segue il candidato passo passo nel test con la massima semplicità ed efficacia, dando la possibilità (scelta dell’HR) di inviare un report semplificato al candidato. In questo modo, il candidato ha l’opportunità di esprimersi e arricchire il proprio CV con informazioni aggiuntive che ne evidenziano le caratteristiche distintive, permettendogli di differenziarsi.

Anche il recruiting, come tutti gli altri processi aziendali, è ormai molto influenzato dalle nuove tecnologie, prima tra tutti ovviamente l’Intelligenza Artificiale. In questo contesto, la piattaforma sfrutta questa tecnologia non sostituendo la variabile umana ma come elemento di supporto: “Utilizziamo l’AI come uno strumento in grado di aiutare i responsabili HR nella creazione di una job position, analizzando la migliore combinazione di test e pesature, in base a dati oggettivi, semplificando il processo e consentendo di eliminare le attività più dispendiose in termini di tempo, così da potersi concentrare su compiti strategici”, conclude Pedrini.

