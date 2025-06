Hiv, Maggi (UniEn): “In Hiv terapie long acting sono il futuro anche nella prevenzione”

Adnkronos

In diversi Paesi le terapie long acting trovano già applicazione anche nella prevenzione, sotto forma di PrEp (profilassi pre-esposizione), uno strumento fondamentale nella lotta contro la diffusione del virus. “L’utilizzo della PrEp long acting – afferma Maggi – è ormai una realtà in molti contesti internazionali, dove ha dimostrato di ridurre significativamente il numero di nuovi casi di infezione da Hiv. E’ uno strumento potente di prevenzione, capace di cambiare il volto dell’epidemia, se adottato su larga scala. In Italia, l’iter ministeriale è già a buon punto: credo che in pochi mesi sarà disponibile”.