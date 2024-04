Honeywell: annuncia acquisizione 100% Civitanavi Systems

Adnkronos

Roma, 27 mar. Honeywell ha annunciato l’intenzione di acquisire l’intero capitale sociale di Civitanavi Systems, attraverso l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire tutte le azioni componenti il capitale della società, per un prezzo di acquisto di 6,30 euro per azione in cash (un valore del patrimonio netto di circa 200 milioni di euro alla chiusura). E’ quanto annuncia una nota.

Il prezzo di acquisto che sarà pagabile alla chiusura dell’operazione rappresenta un premio di circa il 27,1% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi avvenuti nel periodo di 30 giorni antecedente il 26 marzo 2024. Honeywell ha già ottenuto l’impegno dell’azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% delle azioni in circolazione di Civitanavi, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto. La transazione, ricorda la nota, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle necessarie autorizzazioni antitrust; il ricevimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle normative sugli investimenti diretti esteri in Italia, Regno Unito e Canada e l’offerta di almeno il 95% delle azioni in circolazione di Civitanavi. Bird & Bird è il consulente legale di Honeywell nel processo di acquisizione, mentre UniCredit è il consulente finanziario.