Hotomatic: Vent’anni di Innovazione e Tecnologia nel Riscaldamento a Pellet

Adnkronos

Hotomatic nasce da un know-how consolidato nella produzione di sistemi di riscaldamento a pellet, frutto di anni di innovazione nel settore. Ogni modello è progettato con soluzioni di ultima generazione, garantendo un’elevata efficienza energetica, un controllo avanzato della combustione e una gestione intelligente del calore. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza d’uso superiore, riducendo i consumi e massimizzando il comfort.

Con l’apertura dello shop online Hotomatic inaugura una proposta di distribuzione “dalla fabbrica al consumatore”, eliminando i costi legati alla filiera tradizionale e alla grande distribuzione a tutto vantaggio del cliente finale. Questo approccio permette di offrire stufe a pellet a prezzi di fabbrica, con un rapporto qualità-costo molto più vantaggioso e senza compromessi sulla qualità che da sempre contraddistingue il marchio Hotomatic.

Il lancio dell’e-commerce segna un nuovo capitolo nella storia di Hotomatic, un percorso iniziato nel 2020 con l’abbandono graduale della produzione di apparecchi termici per conto terzi e culminato, appena due anni dopo, nella nascita di un brand indipendente; un brand che ha saputo trasformare il suo know how in un valore aggiunto, puntando alla realizzazione di stufe a pellet di qualità a costi competitivi.

Oggi, Hotomatic si sta quindi preparando a consolidare la sua posizione sul mercato italiano ed europeo. La sua esperienza affonda le radici in un’azienda altamente specializzata nella carpenteria metallica che, sin dai primi anni 2000, ha collaborato come terzista per alcune delle più prestigiose realtà italiane nel settore del riscaldamento domestico.

Nel 2010 questa esperienza si è ulteriormente affinata, portando alla produzione, sempre per conto terzi, di stufe a pellet complete ad alta tecnologia. Nel corso degli anni, la competenza, la qualità e l’efficienza di Hotomatic hanno contribuito al successo di importanti realtà italiane ed europee, i cui prodotti, protagonisti di rigorosi test condotti dalle più rinomate riviste del settore, oggi sono riconosciuti ovunque come autentici capolavori di efficienza.

È con questa consapevolezza che Hotomatic ha scelto di inaugurare un nuovo modello operativo, culminato proprio con il lancio del portale hotomatic.it: un e-commerce innovativo che consentirà al brand di raggiungere un pubblico più ampio, rafforzare la sua presenza online e consolidare tutta l’esperienza di un’azienda leader nella produzione di stufe a pellet all’avanguardia.

L’e-commerce sancisce anche l’impegno di Hotomatic nel garantire ai clienti la migliore esperienza di acquisto possibile, grazie a una piattaforma dalla perfetta navigabilità, in cui è possibile passare in rassegna in modo semplice e veloce le molteplici proposte di qualità presenti in catalogo.

Le stufe a pellet Hotomatic sono infatti progettate in conformità con i più rigorosi standard produttivi e certificate 4 o 5 stelle (il massimo ottenibile) secondo le normative italiane di settore in materia di emissioni e rendimento. È infatti possibile sfruttare a pieno le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita (Decreto 83/2012) ed ottenere la detrazione fiscale del 50%, oppure fino al 65% grazie agli incentivi previsti dal Conto Termico.

A distinguerle, però, è anche il processo produttivo interamente svolto in Italia, che permette all’azienda di proporre, con grande orgoglio, esclusivamente stufe a pellet 100% Made in Italy. Il tutto senza mai trascurare l’estetica: le stufe a pellet Hotomatic si distinguono per il loro design moderno con una gamma di stili e dimensioni pensati per valorizzare qualunque ambiente.

In caso di necessità, il portale permette anche di richiedere una fase di consulenza e supporto, così da agevolare la scelta della soluzione più indicata per le proprie esigenze specifiche.

Per tutte le proposte in catalogo è prevista la spedizione gratuita in tutta Italia, con la possibilità di acquistare scegliendo tra diverse modalità di pagamento: dal bonifico bancario alla carta di credito o di debito, passando per il pagamento in contanti in contrassegno, fino ad arrivare alle soluzioni di pagamento a rate senza interessi grazie alle partnership siglate con PayPal ed HeyLight (Gruppo Compass).

Per maggiori informazioni