Huawei aggiorna al 100% le quattro soluzioni principali di Xinghe Intelligent Network, per costruire reti AI di qualità eccellente

BARCELLONA, Spagna, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ — All’MWC Barcelona 2025, Huawei ha organizzato l’IP Club Carnival con il tema: “Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence” (Xinghe Intelligent Network, per amplificare l’intelligenza industriale”. In occasione di questo evento, Huawei ha presentato la sua offerta Xinghe Intelligent Network completamente rinnovata, ribadendo il suo impegno nell’aiutare i clienti aziendali globali ad accelerare la loro trasformazione digitale e intelligente.

Con il rapido progresso della tecnologia dell’intelligenza artificiale (IA), le reti, in quanto pilastro della trasmissione delle informazioni, stanno subendo cambiamenti senza precedenti. È necessario aggiornare urgentemente le infrastrutture di rete per supportare l’elaborazione massiva dei dati, la risposta in tempo reale, le applicazioni intelligenti e la protezione della sicurezza nell’era dell’IA. Oltre a ciò, nuove esigenze stanno spingendo le reti a evolversi verso un livello di intelligenza più elevato.

Nel discorso di apertura Vincent Liu, Presidente del business Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales di Huawei, ha affermato: “La tecnologia intelligente rappresentata dall’IA sta guidando la rapida crescita dell’economia digitale. In questo contesto, tutti i settori devono introdurre l’IA su larga scala per creare un’esperienza di rete di alta qualità ed elevate capacità, efficienza e sicurezza”.

“Dato che l’IA è un fattore chiave in tutti i settori, le reti di alta qualità diventano infrastrutture fondamentali”, ha spiegato Sword Cheng, Vicepresidente della linea di prodotti per la trasmissione dati presso Huawei, nel suo intervento di apertura. “In questo contesto, Huawei ha completamente potenziato la sua offerta Xinghe Intelligent Network, aiutando i clienti a creare reti di alta qualità basate sull’IA per liberare la produttività digitale”.

Queste offerte completamente aggiornate sono appositamente progettate per reti di campus, reti di data center (DCN), reti WAN (Wide Area Network) e domini di sicurezza. Tra gli annunci principali rientrano i prodotti Wi-Fi 7 più sicuri del settore, nuovi router convergenti ad alta densità, gli switch per data center a più alta densità del settore, nuovi sistemi di sicurezza degli endpoint unificati e NetMaster, il primo agente di IA di rete del settore. Questi prodotti su misura sono ideali per tutti i settori e consentono di creare una solida base tecnica per una trasformazione intelligente accelerata.

Anche le quattro principali soluzioni Xinghe Intelligent Network di Huawei sono state completamente aggiornate con le seguenti caratteristiche distintive:

In occasione di questo evento i pionieri del settore hanno condiviso le loro storie di successo nell’utilizzo delle offerte Xinghe Intelligent Network di Huawei per accelerare la trasformazione digitale e intelligente. Ad esempio, il professor Jack Singh, scienziato capo e consulente principale per l’economia digitale del governo del Sarawak in Malesia, ha evidenziato le best practice di governo digitale, in particolare le implementazioni di reti WAN e di campus governativi nell’economia digitale. Armenio Lobato, direttore IT del Gruppo Globo in Brasile, ha parlato di come il Gruppo ha realizzato una rete per la distribuzione di contenuti (CDN) di alta qualità con la soluzione di rete per data center intelligente ultra-resiliente Xinghe di Huawei. Pedro del Mazo, direttore vendite di Deutsche Telekom Global Business Iberia, ha spiegato in dettaglio come collaborare con Huawei per realizzare reti di data center ultra-resilienti e reti di campus da 10 Gbps di alta qualità per i clienti.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare ed esplorare tecnologie intelligenti, a integrare profondamente l’IA con le infrastrutture di rete e a collaborare con tutte le parti interessate per amplificare l’intelligenza industriale, creando in definitiva un maggiore valore aziendale per i clienti.

