Huawei Cloud: Crescere con il cloud e rimodellare l’industria con l’intelligenza artificiale

SHANGHAI, 24 settembre 2024 /PRNewswire/ — In occasione di HUAWEI CONNECT 2024, il direttore esecutivo del consiglio di amministrazione di Huawei e CEO di Huawei Cloud Zhang Ping’an ha tenuto il discorso “Crescere con il cloud: rimodellare l’industria con l’intelligenza artificiale”. Zhang sostiene che le aziende devono cogliere le opportunità dell’era dell’IA e sfruttare l’intelligenza artificiale per costruire vantaggi competitivi. La chiave è adottare fin da ora una mentalità orientata all’intelligenza artificiale.

Per prima cosa, le aziende dovrebbero adottare attivamente l’intelligenza artificiale, aprire nuovi scenari industriali e sviluppare piattaforme IA aziendali. In questo modo l’intelligenza artificiale potrà essere messa al servizio del core business aziendale. A oggi, i modelli Huawei Cloud Pangu sono stati applicati in oltre 30 settori e 400 scenari.

In secondo luogo, la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale è fondamentale. Le aziende devono creare un’infrastruttura cloud nativa basata sull’intelligenza artificiale che soddisfi le loro esigenze. Zhang ha rilasciato ufficialmente CloudMatrix per interconnettere e mettere in comune tutte le risorse, tra cui CPU, NPU, DPU e memoria. Un’innovazione che rappresenta un’evoluzione dal calcolo monolitico a quello a matrice. CloudMatrix comprende un’infrastruttura cloud nativa IA in cui tutto può essere raggruppato, peer-to-peer, e composto, fornendo alle aziende un’elevata potenza di calcolo basata sull’intelligenza artificiale.

In terzo luogo, la qualità dei dati determina l’efficacia dei modelli di intelligenza artificiale. Occorre creare basi di dati incentrate sulla conoscenza, in modo da mettere i dati al servizio dell’intelligenza artificiale. Huawei Cloud ha previsto un upgrade completo di DataArts per fornire ai clienti basi di dati incentrate sulla conoscenza e orientate all’intelligenza artificiale. Le funzionalità aggiornate includono motori di convergenza IA+dati, sviluppo e governance dei dati, servizi di conoscenza e servizi di abilitazione delle applicazioni IA+dati.

Quarto, occorre creare modelli di intelligenza artificiale adeguati basati sulle applicazioni aziendali. Bisogna abbandonare l’idea sbagliata secondo cui modelli più grandi siano migliori. Non è possibile soddisfare tutte le esigenze con un unico modello di base. I modelli Pangu 5.0 sono disponibili in diverse dimensioni, con parametri nell’ordine di miliardi, decine di miliardi, centinaia di miliardi e trilioni. La serie completa di modelli Pangu soddisfa praticamente tutte le esigenze delle applicazioni aziendali.

Inoltre, i modelli Pangu 5.0 di Huawei Cloud migliorano la generazione controllabile spaziotemporale (STCG) nel campo della generazione multimodale. Per la guida autonoma, il modello Pangu può generare scenari di guida che rispecchiano fedelmente il mondo fisico. Può generare video che riproducono normali scenari di guida, condizioni stradali casuali e guida aggressiva e accidentale, consentendo alle aziende automobilistiche di addestrare alla guida autonoma in modo più efficiente.

Huawei Cloud ha rilasciato ufficialmente la soluzione Mainframe-to-Cloud, progettata per aiutare i clienti a sviluppare nuovi sistemi core sul cloud con elevata disponibilità, O&M semplice e migliore agilità, aiutandoli a raggiungere un’elevata disponibilità di livello finanziario del 99,999%. Attualmente, la maggior parte delle banche in Cina ha scelto Huawei per costruire i propri nuovi sistemi core sul cloud.

Tao Jingwen, Direttore del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell’Ufficio Qualità, Processi Aziendali e Gestione IT di Huawei, ha illustrato il percorso di trasformazione digitale di Huawei. Huawei ha sviluppato una metodologia che può essere suddivisa in tre livelli, cinque fasi e otto passaggi. I tre livelli stanno ridefinendo il business intelligente, lo sviluppo e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale e l’ottimizzazione continua delle applicazioni intelligenti. Le cinque fasi consistono nell’identificazione di scenari idonei, nella riorganizzazione dei processi, nella trasformazione delle organizzazioni, nell’ottimizzazione dei dati aziendali e nell’adozione di applicazioni di intelligenza artificiale.

Bruno Zhang, CTO di Huawei Cloud, ha illustrato come Huawei Cloud sta sfruttando l’intelligenza artificiale per rimodellare data center, infrastrutture e servizi cloud. Ha inoltre affrontato la questione della creazione di un cloud nativo IA, progettato per accelerare l’intelligenza nelle industrie. Il sistema di assistenza Pangu “1+N”, presentato da Zhang, segna una nuova era nell’interazione dei servizi cloud. Il sistema include Pangu Doer e una miriade di casi d’uso in ricerca e sviluppo di prodotti, analisi dei dati, sicurezza e collaborazione in ufficio, in cui i modelli Pangu vengono addestrati utilizzando dati, know-how e pratiche specifici per scenario, al fine di migliorare i servizi cloud e aumentare l’efficienza con un’intelligenza artificiale personalizzata.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg