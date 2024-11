Huawei Cloud in Francia: realizzare un cloud AI nativo per amplificare l’intelligenza in ambito tecnologico

Adnkronos

PARIGI, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ — Oggi ha preso il via HUAWEI CONNECT 2024 PARIS, che include il primo Huawei Cloud Summit France. Huawei Cloud è impegnato nella realizzazione di un cloud basato sull’AI attraverso l’innovazione sistematica e la riorganizzazione dei servizi. Anche in futuro, Huawei Cloud continuerà a guidare l’innovazione nelle direzioni “L’AI per il cloud” e “Il cloud per l’AI”, accelerando la trasformazione intelligente in tutti i settori industriali in Francia.

Jacqueline Shi, presidente di Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, è intervenuta con un discorso di benvenuto in remoto realizzato utilizzando Huawei Cloud MetaStudio. Ha dichiarato: “L’innovazione è il cuore del nostro successo, della nostra competitività e della nostra crescita. Ecco perché investiamo massicciamente in R&D: per offrire i servizi cloud più sicuri e affidabili possibili, tra cui cloud nativo, AI e big data. In Europa, Huawei Cloud ha collaborato con oltre 500 partner locali per offrire un’ampia gamma di soluzioni specifiche per il settore e comprovate competenze che consentono alle aziende europee di accelerare l’adozione del cloud, sfruttare le risorse globali e ottenere una crescita straordinaria.

William Dong, presidente di Huawei Cloud Marketing, nel suo discorso programmatico ha sottolineato l’importanza dell’AI per colmare i divari economici. In quest’ottica Huawei Cloud lancia i modelli Pangu per consentire aggiornamenti intelligenti in tutti i settori, con oltre 400 casi d’uso in 30 settori che ora beneficiano dell’infrastruttura AI cloud nativa di Huawei Cloud, che porta tecnologie all’avanguardia ed esperienze di altissimo livello anche ai clienti europei. Sul piano tecnologico, Huawei Cloud si prepara ad ampliare l’intelligenza.

La strategia AI nativa di Huawei Cloud rappresenta un pilastro dell’innovazione dell’azienda. Si tratta di una strategia duplice: L’AI per il cloud e Il cloud per l’AI, che rappresentano progressi significativi nelle capacità di Huawei Cloud. “L’AI per il cloud” significa integrare i modelli Pangu con i servizi cloud per la ricerca e sviluppo prodotti, la governance dei dati, la sicurezza e l’O&M, per renderli più intelligenti ed efficienti.

Grazie alle innovazioni sistemiche full-stack, “Il cloud per l’AI” si rivolge a data center, architetture di piattaforme cloud e servizi infrastrutturali, consentendo di eseguire preparazione dei dati, formazione, inferenza e applicazione di modelli di base all’insegna dell’efficienza e delle performance elevate. Il database cloud distribuito GaussDB offre performance elevate, intelligenza di alto livello e semplicità di migrazione. Huawei Cloud Stack 8.5 fornisce oltre 120 servizi cloud distribuiti localmente e 50 soluzioni specifiche per il settore, creando il cloud ibrido ottimale per una trasformazione intelligente.

In questo summit, Huawei Cloud ha rilasciato ufficialmente i servizi cloud Flexus per le piccole e medie imprese (PMI) in Francia. Flexus offre specifiche flessibili, velocità elevata basata sullAI, velocità burst 6x, hot upgrade della capacità di calcolo e un’esperienza di altissimo livello.

Attualmente Huawei Cloud conta più di 500 clienti, partner e sviluppatori in Francia. Song Wanying, presidente di Huawei Cloud France, ha condiviso spunti su come promuovere la crescita aziendale attraverso l’innovazione del cloud e ha presentato nuove soluzioni per i settori dei media e dell’intrattenimento, dell’e-commerce e della vendita al dettaglio per il mercato francese, promuovendo iniziative intelligenti.

Huawei Cloud ha potenziato i servizi multimediali con un approccio 3E: efficienza, esperienza ed evoluzione. Ad esempio, i contenuti generati dall’AI (AIGC) per esseri umani virtuali possono ridurre drasticamente il tempo necessario per la produzione di brevi video, da giorni a pochi minuti. In termini di esperienza, Huawei Cloud sfrutta il suo protocollo RTP sviluppato internamente per ridurre al minimo la latenza a 500 ms e ridurre il freeze dei frame al 10%. Per l’evoluzione del modello aziendale, Huawei Cloud offre tecnologia umana virtuale per facilitare una produzione video efficiente che porta a nuove opportunità di business e di crescita.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio e l’e-commerce, Huawei Cloud ha sviluppato il modello B.R.A.N.D. per aiutare i rivenditori a promuovere l’innovazione e la crescita. Attraverso servizi professionali, operazioni deterministiche, sicurezza, affidabilità e 16 soluzioni di scenari secondari, B.R.A.N.D. consente ai rivenditori di creare sistemi aziendali agili, efficienti e sicuri.

Per quanto riguarda l’espansione dell’ecosistema, Huawei Cloud ha stretto una partnership con Station F, il maggior incubatore di startup al mondo, per lanciare un programma di incubazione incentrato sulla sostenibilità. Questo programma mira a fornire alle startup un supporto completo, tra cui risorse sul cloud, opportunità di investimento e spazi di lavoro dedicati. Inoltre, Huawei Cloud e 20 partner dell’ecosistema hanno presentato al summit l’Industry Partner Innovation Program.

Questo evento di due giorni propone un programma ricco di appuntamenti, tra cui il forum dei partner e la tavola rotonda del Cloud Native Elite Club (CNEC). In occasione dell’edizione di quest’anno di HUAWEI CONNECT Europe, il CNEC è tornato in Europa e ha invitato i suoi primi membri a entrare a far parte di questa comunità tecnica creata per i pionieri europei della tecnologia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2560302/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2560303/William_Dong_President_Huawei_Cloud_Marketing.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2560304/Song_Wanying_President_of_Huawei_Cloud_France.jpg