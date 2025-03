Huawei Cloud lancia il Cloud Device per ringiovanire l’innovazione degli operatori

Adnkronos

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ — All’MWC 2025 Huawei Cloud presenterà la sua rivoluzionaria soluzione Cloud Device, progettata per dare nuovo impulso all’innovazione degli operatori e guidare la trasformazione nell’era di Internet mobile. Con la transizione dal 2G al 5G, gli operatori si trovano ad affrontare una domanda crescente di capacità di archiviazione e di potenza di calcolo. La soluzione Huawei Cloud Device consente agli operatori di superare queste sfide modernizzando i modelli aziendali, diversificando l’offerta di servizi e garantendo un’esperienza utente notevolmente migliorata.

Cloud Device: rivoluzionare la sinergia tra dispositivi e cloud

Cloud Device integra la sinergia dispositivo-cloud tra dispositivi di elaborazione multi-computing e multi-OS, offrendo una suite di prodotti innovativi:

Tecnologie chiave che danno impulso all’innovazione

Cloud Device è basata su tre tecnologie chiave:

Successo comprovato e impatto globale

Cloud Device ha riscosso un notevole successo a livello mondiale. Ad esempio, China Mobile ha distribuito KooPhone, KooDrive e Cloud STB a 860 milioni di utenti privati e domestici. Questa implementazione ha portato a 60 milioni di utenti attivi al mese, con un aumento del traffico mensile del 30% e dei ricavi medi per utente (ARPU) del 13%, riducendo al contempo il tasso di abbandono dell’11%. Inoltre, in Etiopia Cloud PC ha stretto una partnership con Ethiopia Telecom per fornire soluzioni per spazi di lavoro a governi e aziende, espandendone i mercati B2B e B2C.

Modelli di business innovativi

Cloud Device supporta vari modelli aziendali innovativi:

Guardando al futuro

Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia e ai modelli aziendali innovativi, Cloud Device è destinata a trasformare i settori, aiutando gli operatori a incrementare i ricavi, stimolare il traffico e raggiungere il successo aziendale. Il debutto mondiale all’MWC 2025 segna una pietra miliare nel percorso di Cloud Device per promuovere l’innovazione degli operatori e offrire esperienze utente senza pari.

Informazioni su Cloud Device di Huawei Cloud

La soluzione Cloud Device trasferisce elaborazione, archiviazione, alimentazione e trasmissione sul cloud per attivare il traffico, innovare le forme di servizio e migliorare l’esperienza dell’utente.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2631473/image.jpg