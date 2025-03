Huawei DigiTruck Kenya festeggia 290 nuovi diplomati in competenze digitali

Adnkronos

HOMA BAY, Kenya, 20 marzo 2025 /PRNewswire/ — I partner e i tirocinanti del progetto Kenya DigiTruck hanno festeggiato il diploma di 290 giovani a Homa Bay il 17 marzo.

La fase di formazione di sei settimane, svoltasi nell’ambito dell’iniziativa di inclusione digitale TECH4ALL di Huawei, ha previsto la formazione di 143 donne e 147 uomini sulle competenze digitali necessarie per muoversi in modo sicuro e fiducioso nel mondo digitale odierno. I contenuti del corso si concentrano su competenze informatiche, marketing digitale, imprenditorialità, educazione finanziaria e sicurezza informatica.

“Le competenze digitali non sono più facoltative: sono un obbligo. Che si tratti di avviare un’attività online, di lavorare da remoto o di sfruttare la tecnologia, l’alfabetizzazione digitale apre nuove opportunità”, ha affermato Raymond Omollo, CBS, Segretario principale del Dipartimento di Stato per la sicurezza interna e l’amministrazione nazionale del Kenya.

Interamente alimentato ad energia solare e dotato di postazioni di lavoro, connettività Internet e strumenti digitali, il DigiTruck è un’aula mobile montata sul retro di un camion che può essere trasportata anche in comunità remote e difficili da raggiungere. Dal suo lancio in Kenya nel 2019, il programma DigiTruck ha fornito formazione gratuita a 6.030 giovani in 36 province, con particolare attenzione a giovani in cerca di lavoro, ragazze e donne. Solo nel 2024, 906 tirocinanti su un totale di 1.648 erano donne.

“Oltre alla nostra partnership di formazione universitaria con oltre 60 università e istituti di istruzione e formazione professionale, gestiamo il DigiTruck per raggiungere i giovani al di fuori dell’istruzione formale e nelle aree rurali. “Sono orgoglioso di poter affermare che abbiamo garantito un’equa ripartizione di genere tra i tirocinanti, poiché le competenze digitali sono davvero necessarie per tutti nell’economia odierna”, ha affermato Adam Lane, Direttore degli Affari governativi e delle politiche di Huawei.

Il progetto DigiTruck è una partnership tra Huawei, l’autorità ICT del Kenya che fa capo al Ministero dell’informazione, delle comunicazioni e dell’economia digitale, il Ministero per gli affari giovanili, il Consiglio nazionale della gioventù, l’Agenzia nazionale per l’innovazione del Kenya, Safaricom, Computers for Schools Kenya e altri partner locali.

Il progetto è in linea con la Bottom-Up Economic Transformation Agenda e con la Digital Superhighway Agenda. Riflette inoltre l’impegno del governo keniano nel colmare il divario digitale, promuovere la formazione dei leader digitali di domani e sviluppare l’economia creativa. Ad esempio, il corso di formazione tenuto a Homa Bay comprendeva un concorso di innovazione volto a incoraggiare i partecipanti a progettare soluzioni pratiche per rispondere alle sfide della comunità. I vincitori del concorso hanno sviluppato soluzioni digitali volte a potenziare l’erogazione dei servizi sanitari, migliorare la vita dei lavoratori delle cave di pietra locali e diffondere la consapevolezza della sicurezza online e della sicurezza informatica.

Si prevede che i laureati DigiTruck favoriranno un aumento delle iscrizioni ai corsi ICT, incrementeranno l’imprenditorialità digitale e favoriranno l’adozione del digitale nelle aree rurali.

DigiTruck è uno dei programmi Skills on Wheels condotti nell’ambito dell’iniziativa TECH4ALL di Huawei. Alla fine del 2024, Skills on Wheels ha fornito formazione sulle competenze digitali e sulla conoscenza della sicurezza informatica a oltre 110.000 persone in 20 paesi, con aule mobili che hanno viaggiato per oltre 50.000 chilometri.

