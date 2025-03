Huawei e il Consiglio Comunale di Barcellona firmano un memorandum d’intesa (MoU) strategico per promuovere le iniziative delle città intelligenti durante l’MWC

Adnkronos

BARCELLONA, Spagna, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — In occasione dell’MWC Barcelona 2025, il Consiglio comunale di Barcellona e Huawei Spain hanno annunciato, nell’ambito del Mobile World Congress (MWC), un accordo di collaborazione per lo sviluppo di attività di innovazione e formazione nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). L’alleanza promuoverà la realizzazione del progetto relativo alla smart city di Barcellona, in particolare in aree chiave quali il City Command Center, gli edifici intelligenti, la connettività, l’energia verde e lo sviluppo dei talenti ICT.

Questa alleanza rafforza l’impegno di entrambe le entità nella digitalizzazione della società e getta le basi per promuovere progetti congiunti di città intelligenti in aree chiave quali il City Command Center, gli edifici intelligenti, la connettività, l’energia verde e lo sviluppo dei talenti ICT.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei talenti ICT, le iniziative avranno il supporto della Huawei Spain Academy, il primo ente di formazione di questo tipo in Europa, creato di recente per valorizzare i talenti e le competenze digitali in Spagna, e si svolgeranno nell’ambito dell’IT Academy, l’avanzato centro di formazione tecnologica di Barcelona Activa esperto nella formazione degli studenti in programmazione e nei big data.

Alla cerimonia della firma e della presentazione dell’accordo hanno partecipato personalità di primo piano di entrambe le entità.

In rappresentanza del Consiglio comunale di Barcellona erano presenti il sindaco della città, Jaume Collboni; l’assessore all’Economia, alle Finanze, alla Promozione economica e al Turismo, Jordi Valls; la dirigente comunale, Laia Claverol; il responsabile dell’Area Economia e Promozione economica, Antoni Fernández; il responsabile della Promozione economica, Miquel Rodríguez; e il direttore dell’Istituto comunale di tecnologie dell’informazione, Emili Rubió.

In rappresentanza di Huawei sono intervenuti Leo Chen, vicepresidente corporate senior e presidente della divisione Enterprise Sales di Huawei, e Andrés Yin, amministratore delegato di Huawei Iberia.

Nel corso dell’evento Jaume Collboni, sindaco di Barcellona, ha dichiarato: “Questa collaborazione, che rafforza la posizione di Barcellona come capitale tecnologica, rappresenta un passo importante per promuovere l’inclusione digitale e garantire un accesso equo alla tecnologia. Unendo gli sforzi diamo priorità allo sviluppo delle competenze digitali attraverso iniziative come l’IT Academy di Barcellona Activa”.

Leo Chen, vicepresidente corporate senior e presidente della divisione Enterprise Sales di Huawei, ha invece affermato: “Questo accordo riflette il nostro forte impegno verso l’innovazione e la trasformazione digitale delle città. Barcellona è un punto di riferimento mondiale in termini di tecnologia e sostenibilità e noi di Huawei siamo orgogliosi di collaborare a iniziative che contribuiranno allo sviluppo di un ecosistema digitale più efficiente, sostenibile e inclusivo”.

Un’alleanza strategica tra Barcellona e Huawei per l’innovazione e la sostenibilità

Con questa alleanza, il Comune di Barcellona e Huawei consolidano la reciproca cooperazione nello sviluppo di soluzioni innovative che potenziano la digitalizzazione e la sostenibilità, contribuendo a trasformare Barcellona in un punto di riferimento nell’uso della tecnologia a vantaggio della società. In futuro, Huawei continuerà a sfruttare tutti i suoi punti di forza tecnologici nell’ambito delle infrastrutture ICT, del cloud computing e dell’AI, oltre alla sua vasta esperienza nello sviluppo di città intelligenti a livello globale, per favorire la trasformazione digitale di Barcellona. Rafforzando le fondamenta digitali della città, Huawei punta a far diventare Barcellona un punto di riferimento leader in Europa per le città intelligenti, offrendo un modello di innovazione replicabile per le città globali alla ricerca di aggiornamenti intelligenti completi in tutti gli scenari.

Questa collaborazione sottolinea l’impegno di Huawei: promuovere l’innovazione urbana e fornire soluzioni all’avanguardia che consentano alle città di tutto il mondo di ottenere uno sviluppo più intelligente e sostenibile.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2638923/image.jpg