Huawei invita a espandere l’innovazione aperta e la collaborazione per prevenire un nuovo divario digitale

BARCELLONA, Spagna, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — Alla Tavola rotonda Huawei sulla sostenibilità ICT tenutasi al MWC di Barcellona 2025, Huawei ha invitato i decisori politici e gli stakeholder del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ad ampliare l’innovazione aperta e la collaborazione per evitare l’emergere di un nuovo divario digitale dovuto ai rapidi progressi dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni.

Nel suo discorso di apertura, il presidente di turno di Huawei Ken Hu ha sottolineato che le tecnologie e le partnership digitali stanno contribuendo a promuovere un cambiamento sostenibile per le persone e il pianeta, citando esempi tratti dal programma TECH4ALL di Huawei. Ciononostante, Hu ha sottolineato che i governi e il settore ICT devono ampliare le piattaforme collaborative per garantire che nessuno resti indietro nel mondo digitale.

“È probabile che, man mano che l’intelligenza artificiale rende il mondo più intelligente, assisteremo a un nuovo divario digitale. Dobbiamo prestare attenzione a questo aspetto e lavorare insieme per colmare il divario”, ha affermato Ken Hu, Presidente di turno di Huawei. “Abbiamo bisogno che i decisori politici costruiscano quadri istituzionali più inclusivi e che più aziende tecnologiche abbraccino l’innovazione aperta. Dobbiamo lavorare insieme per creare piattaforme più aperte per la collaborazione”.

Per esplorare come questo approccio viene affrontato nella pratica, l’ICT Sustainability Roundtable ha riunito esperti globali e partner Huawei TECH4ALL per mostrare come i progetti collaborativi di inclusione digitale possano fornire alle comunità meno servite le competenze necessarie per entrare nel mondo digitale.

In rappresentanza del governo keniota, l’ing. John Tanui CBS ha sottolineato come la collaborazione con partner come Huawei sia in linea con la Kenya Vision 2030, promuovendo lo sviluppo economico digitale attraverso l’implementazione di infrastrutture digitali, servizi governativi digitalizzati e formazione sulle competenze digitali per le comunità remote e rurali.

Ad esempio, dal 2019 il Huawei TECH4ALL DigiTruck, un’aula mobile montata sul retro di un camion, ha fornito formazione a circa 6.000 giovani keniani.

“In Kenya crediamo che nessuno debba essere lasciato indietro. Ecco perché Huawei è un partner strategico nell’aumento delle competenze digitali attraverso iniziative come TECH4ALL, che sfruttiamo per promuovere l’inclusione digitale”, ha affermato l’ing. John Tanui CBS, segretario principale del Dipartimento di Stato per le ICT e l’economia digitale del Kenya. “Con i DigiTrucks mobili, siamo stati in grado di formare i giovani sulle funzionalità degli smartphone, sui rischi online, sull’uso responsabile di Internet e sulla protezione degli account online e delle risorse per l’apprendimento”.

Il Rapporto di valutazione del programma di competenze di alfabetizzazione digitale DigiTruck del 2024 pubblicato dal governo keniano mostra che, grazie alla formazione, il 93% dei tirocinanti DigiTruck ha migliorato le proprie capacità lavorative. Il rapporto rivela inoltre tassi di occupazione più elevati tra gli ex tirocinanti, oltre a un aumento significativo dell’uso di Internet per attività commerciali come l’e-commerce. Anche GSMA, partner del progetto Kenya DigiTruck, ha sottolineato il valore della mobilità del DigiTruck nel raggiungere comunità estremamente remote.

L’Universal Service Fund Pakistan (USF) ha analizzato il modo in cui la collaborazione con il governo pakistano, Huawei e ITU-D sta trasformando i villaggi rurali attraverso i progetti TECH4ALL Smart Village Pakistan, che offrono connettività, e-education e iniziative di e-health alle comunità locali, insieme alla formazione sulle competenze digitali. L’UNESCO e l’Università spagnola di Alicante si sono concentrati sullo sviluppo delle competenze digitali a livello globale, anche in collaborazione con Huawei ICT Academy, per sviluppare la prossima generazione di talenti ICT.

Nell’ambito della tutela della natura, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha illustrato come le ICT stiano ridefinendo la conservazione della natura attraverso la partnership globale IUCN-Huawei TECH4ALL Tech4Nature, che ha supportato 13 progetti di punta in 11 Paesi con soluzioni tecnologiche innovative per le aree protette.

Un elemento comune a tutti i progetti esaminati alla tavola rotonda è l’enfasi posta sull’innovazione tecnologica e sulle partnership intersettoriali, un approccio fondamentale per sfruttare il potere delle ICT e consentire un mondo digitale inclusivo e sostenibile.

