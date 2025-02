HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN viene lanciato in tutto il mondo e apre un nuovo capitolo nella tecnologia pieghevole

Adnkronos

KUALA LUMPUR, Malesia, 18 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Huawei ha annunciato oggi il lancio a livello mondiale di HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, il primo smartphone commerciale a tre pieghe del mondo. Mentre l’azienda inaugura un nuovo capitolo nell’innovazione dei dispositivi pieghevoli, il lancio incarna il tema dell’evento “Unfold the Classic”, invitando gli utenti di tutto il mondo a sperimentare in prima persona il futuro. Grazie al costante investimento del marchio nella ricerca e alla sua leadership nel design dei prodotti, HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN è il frutto dello spirito pionieristico di Huawei.

Design straordinario: estetica stupefacente

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN non solo vanta il display pieghevole più grande al mondo da 10,2 pollici[1], ma è anche il telefono pieghevole più sottile al mondo[2], con uno spessore di soli 3,6 mm quando è completamente aperto.

Il design del modulo della fotocamera eredita anche l’iconico design simmetrico a forma di diamante a stella presente nei precedenti prodotti ULTIMATE DESIGN. Questo design mostra l’eccellente abilità artigianale dell’azienda ed è stato migliorato con un nuovo taglio sinusoidale, caratterizzato da linee più nette e una struttura più tridimensionale.

Inoltre, ogni dispositivo è dotato dell’esclusivo design delle curve eoniche sul modulo dell’obiettivo della fotocamera, che conferisce a ogni smartphone un aspetto distintivo. Ottenuto attraverso 22 giorni di meticolosa lavorazione artigianale e 78 processi complessi, l’aspetto di ogni modulo dell’obiettivo è unico nel suo genere e di proprietà esclusiva.

La caratteristica più esclusiva di HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN è la sua innovativa pelle ultrasottile, spessa appena 0,47 mm, che presenta una grana sottilissima ma lussuosa. Disponibile nei due colori classici della serie ULTIMATE DESIGN, nero e rosso, l’innovativa pelle ultrasottile si basa su una fibra di qualità aerospaziale, ultraleggera e ultraresistente. Morbido all’esterno ma resistente all’interno, il materiale genera un effetto visivamente piacevole e gradevole al tatto.

Tecnologia straordinaria: leader nell’innovazione e nella ricerca

Dal sistema avanzato di cerniere di precisione all’ampio schermo ripiegabile tre volte, HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN sfrutta una serie di tecnologie straordinarie per offrire un prodotto davvero rivoluzionario. È dotato del primo sistema avanzato di cerniere di precisione, che si piegano verso l’interno e verso l’esterno attorno a un collegamento a doppio binario. Ciò garantisce un’apertura e una chiusura equilibrate e fluide.

Questo smartphone è anche il primo pieghevole commerciale dotato di un rivoluzionario display a tre pieghe e ha introdotto materiali flessibili multidirezionali innovativi per migliorare notevolmente la resistenza alla piegatura dello schermo.

Esperienza straordinaria: potenza concentrata in un solo prodotto

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN si presenta in molteplici forme: schermo singolo, schermo doppio e schermo triplo. Lo schermo singolo misura 6,4 pollici, quello doppio 7,9 pollici e quello triplo 10,2 pollici, il che lo rende lo smartphone pieghevole più grande al mondo[3].

Lo smartphone è dotato anche del display 3K HUAWEI X-True™. Con l’esperienza Multiview in One, ridefinisce le capacità del display di uno smartphone supportando il passaggio senza intoppi tra le modalità schermo singolo, doppio e triplo.

In modalità triplo schermo, l’ampio schermo offre una visione immersiva semplificando la gestione di più attività contemporaneamente. Quando è piegato in modalità doppio schermo, il telefono è ideale per la ricerca di informazioni, ad esempio per leggere articoli e controllare le e-mail. Può anche essere ripiegato in modalità schermo singolo, per gestire attività rapide come chiamate o fotografie.

La forma versatile a tre pieghe di HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN soddisfa una varietà di esigenze lavorative e di stili di vita, ampliando il potenziale del display di uno smartphone e trasformando completamente l’esperienza dell’utente.

Fotografia straordinaria: catturare le più belle meraviglie del mondo

Lo smartphone custodisce le potenti capacità di riproduzione delle immagini di HUAWEI XMAGE nel suo design sottile ed è dotato di un’apertura fisica regolabile in 10 dimensioni, per adattarsi a diversi scenari fotografici.

Inoltre, consente agli utenti di catturare un’ampia gamma di panorami e scenari: da montagne lontane a piccoli insetti e fiori, i consumatori possono catturare ogni più piccolo dettaglio con una nitidezza impeccabile. Il sistema della fotocamera è inoltre dotato della funzione Ultra Speed Snapshot, che cattura la bellezza dei soggetti in movimento ad alta velocità e ne conserva gli attimi fugaci.

Scopri il classico, scopri un nuovo paradigma

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN porta l’esperienza utente dello smartphone a nuovi livelli, rendendo il lavoro e il tempo libero più accessibili e coinvolgenti anche in movimento. Questo primo telefono commerciale a tre pieghe[4] allarga i confini di ciò che è possibile su un telefono pieghevole ed è il risultato diretto degli sforzi inarrestabili di Huawei nel costruire un marchio veramente premium, offrendo tecnologie all’avanguardia, design stupefacente ed esperienze premium, tutto in una volta.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2622036/1.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2622035/2.jpg