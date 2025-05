Huawei: più stile, funzioni e tecnologia per i nuovi Watch e Watch Fit

Adnkronos

Berlino, 15 mag. – Sono pensati all’insegna dello slogan ‘Fashion Next’ – unendo soluzioni tecnologiche d’avanguardia a una visione unica del design e dell’estetica – i nuovi dispositivi smart presentati da Huawei a Berlino. Fra questi Watch 5 che ridefinisce l’esperienza d’interazione intelligente, introducendo novità rivoluzionarie. Il suo cuore tecnologico è il potenziato sistema Huawei TruSense, che integra la nuova tecnologia rilevamento multiplo X-TAP alimentata da un Distributed Sensor Module. Questa innovazione consente un monitoraggio della salute più rapido, preciso e completo, grazie alla misurazione diretta tramite la punta delle dita. L’interazione gestuale è stata ulteriormente perfezionata, con l’aggiunta delle gesture “Doppio Scorrimento” e “Doppio Tap”, per un utilizzo ancora più naturale e intuitivo. Huawei Watch 5 debutta in numerose tonalità esclusive che esprimono un’eleganza raffinata e contemporanea.

Lo stile iconico della serie si rinnova, mantenendo una cassa compatta e lucida dalle linee fluide. Per la prima volta, l’orologio è disponibile in due misure, da 46 mm e 42 mm, e si distingue per materiali di pregio come il titanio aerospaziale e l’acciaio inossidabile 904L . Completato da un vetro zaffiro sferico , secondo per durezza solo al diamante, Huawei Watch 5 unisce resistenza a usura e corrosione con una maestria artigianale d’eccellenza. Un modello che ridefinisce il concetto di wearable, aprendo le porte a un futuro di esperienze sempre più intelligenti e orientate al benessere personale .

Accanto al Watch 5, Huawei ha presentato altri dispositivi come la serie Watch Fit 4 tutti compatibili con iOS e Android, gli auricolari Huawei FreeBuds 6, compatibili con iOS, Android e Windows e il tablet Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici. La nuova serie Watch Fit 4 introduce materiali di alta gamma come il vetro zaffiro e un corpo in alluminio aeronautico con ghiera in lega di titanio , per una resistenza superiore e una durabilità prolungata. Il modello FIT 4 Pro, con uno spessore di soli 9,3 mm , si distingue per la sua estrema leggerezza e vestibilità.

Tanta innovazione anche per gli Huawei FreeBuds6 che danno il via a un nuovo capitolo nell’esperienza audio Open-fit, introducendo funzionalità uniche, tecnologie all’avanguardia e un livello sonoro senza precedenti. Gli auricolari, dal design open-fit, sono equipaggiati con una unità a doppio driver che garantisce bassi profondi, alti nitidi e un suono ad alta risoluzione.

Fra le novità anche MatePad Pro da 12,2 pollici che integra il nuovo display Tandem Oled PaperMatte, che migliora notevolmente luminosità, visibilità e riduce riflessi e abbagliamenti. Abbinato alla tastiera Huawei Glide — che offre un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop — e a un vano ricarica per lo stilo, oltre alla nuova versione migliorata dell’app Huawei Notes, questo tablet porta la produttività a nuovi livelli.