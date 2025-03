Huawei presenta il white paper ISP Business Success Driven by RAMS e la vetrina online globale GIGA+

Adnkronos

– BARCELLONA, Spagna, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ — All’MWC Barcelona 2025, Huawei ha presentato il white paper ISP Business Success Driven by RAMS (RAMS sta per ROI, Availability, Maintenance e Security) e la vetrina online globale Brazil GIGA+, un importante passo avanti per gli ISP/MSP alla ricerca di uno sviluppo ecologico, efficiente e intelligente.

Il signor York Yue, vicepresidente di Huawei e presidente della Business Unit ISP, nel suo discorso di apertura della sessione ha dichiarato: “I servizi basati sull’AI come ChatGPT e DeepSeek stanno facendo registrare un’adozione esponenziale, e i clienti finali richiedono una sinergia tra cloud e dispositivi in tempo reale. Huawei risponde a questa tendenza collaborando con clienti e partner per progettare un’architettura RAMS intelligente. Questo framework integrato fornisce risorse veloci e stabili che includono pipeline di rete, storage e data center. Implementando questa architettura, gli ISP e gli MSP possono aumentare il ROI e al contempo fornire servizi rapidi e stabili”.

L’architettura RAMS traina il successo aziendale degli ISP

Con il continuo progresso della tecnologia informatica e la sempre maggiore diffusione di dispositivi intelligenti, gli ISP si trovano a dover creare reti digitali di qualità elevata e, al contempo, ridurre al minimo i costi nell’era della digitalizzazione. Huawei ha personalizzato l’architettura RAMS intelligente per aiutare gli ISP e gli MSP ad accelerare la monetizzazione generata dalla copertura, dalla larghezza di banda e dall’esperienza. Huang Dachuan, CTO del settore ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, è intervenuto all’MWC: “Grazie alla sua competenza tecnica nella sincronizzazione cloud-pipe-edge-dispositivi, Huawei ha sviluppato un’architettura RAMS che comprende un livello di piattaforma intelligente, un livello di supporto evolutivo, un livello di accesso flessibile e un livello aziendale sicuro, tutti elementi che consentono agli ISP di creare reti intelligenti scalabili, affidabili e dalla manutenzione semplice, riducendo il ciclo del ROI e promuovendo l’innovazione aziendale”.

Huawei ha pubblicato un’anteprima del white paper in cui approfondisce le difficoltà che gli ISP globali devono affrontare nella crescita aziendale e nell’espansione della rete. Il documento descrive un’architettura RAMS all’avanguardia, studiata su misura per rispondere alle esigenze aziendali, con indicazioni tecniche e standard di riferimento che consentono agli ISP di ottenere un successo duraturo.

Il Brasile collabora con Huawei per creare nuovi parametri di riferimento per le reti intelligenti degli ISP

Sull’onda della trasformazione digitale, Huawei ha unito le forze con Brazil GIGA+ per lanciare una vetrina online dedicata agli scenari della banda larga domestica e delle reti aziendali. È una piattaforma che integra cloud, reti, AI e altre tecnologie per creare reti intelligenti veloci e stabili. Dimostrando l’efficacia e il valore della rete di accesso a banda larga domestica completamente ottica di Huawei, della rete di trasporto convergente ottica ISP e delle soluzioni di gestione e manutenzione di rete intelligenti, sia in contesti residenziali che commerciali, offre preziose informazioni e modelli pratici per lo sviluppo delle attività digitali e intelligenti degli ISP.

Huawei continua a impegnarsi per promuovere l’innovazione e gli investimenti nel settore ISP/MSP. A tutt’oggi Huawei ha fornito prodotti, soluzioni e servizi leader a oltre 5.000 clienti ISP in più di 120 paesi e regioni in tutto il mondo, promuovendo partnership per un futuro più intelligente nel settore ISP/MSP.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni ISP/MSP di Huawei visitare la pagina: https://e.huawei.com/en/industries/ict-service-provider

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2635574/image_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2635575/image_2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2635576/image_3.jpg