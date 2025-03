Huawei: Verso AI ON per una nuova crescita nell’era dell’intelligenza artificiale

Adnkronos

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ — Durante il MWC Barcellona 2025, Bob Chen, Presidente della Huawei Optical Business Product Line, ha presentato l’evoluzione delle reti ottiche verso AI Optical Network (AI ON) nell’era dell’intelligenza artificiale. Questa trasformazione mira a fornire una connettività di qualità 5A, gettando solide basi per la crescita e la prosperità dell’intelligenza artificiale.

L’era dell’intelligenza artificiale è definita da tre caratteristiche chiave: L’applicazione dell’intelligenza artificiale è ovunque, la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale è ovunque e l’intelligenza artificiale nativa è ovunque. Queste tendenze richiedono reti in grado di rilevare i tipi di servizio, fornire connettività differenziata e garantire esperienze di servizio ottimali. Inoltre, le reti devono fornire una connettività deterministica per supportare una pianificazione flessibile ed efficiente della potenza di calcolo, integrando al contempo funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare sia la qualità del servizio sia l’efficienza della rete.

Bob Chen ha sottolineato che, sin dal lancio della rete target per l’era dell’intelligenza artificiale, nel 2024, Huawei ha collaborato con clienti globali per promuovere un’innovazione continua. L’evoluzione di nuova generazione delle reti ottiche, denominata AI ON, è ormai più chiara ed è caratterizzata come segue:

In conclusione, Bob Chen ha sottolineato che l’intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento radicale nella società umana, offrendo opportunità senza precedenti per il settore ICT. Proprio come 5A rappresenta la massima qualità del servizio in settori come l’ospitalità e il turismo, la connettività premium sarà essenziale per cogliere queste opportunità. Huawei si impegna a collaborare con il settore per far progredire le reti ottiche verso l’intelligenza artificiale, fornire connettività di qualità 5A e favorire una nuova crescita nell’era dell’intelligenza artificiale.

