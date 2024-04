Hyosung TNC investe un miliardo di dollari nel futuro business “bio”

Adnkronos

SEUL, Corea del Sud, 1 aprile 2024 /PRNewswire/ — Hyun-Joon Cho, presidente di Hyosung, annuncia importanti investimenti nel settore del biologico, intraprendendo nuove iniziative imprenditoriali future.

Hyosung TNC investirà un miliardo di dollari USA in Vietnam, realizzando un impianto di bio-BDO da 200.000 tonnellate all’anno

Il 30marzo, Hyosung TNC ha ricevuto l’approvazione dell’investimento per il “Progetto BDO Hyosung” dal governo provinciale di Ba Ria-Vung Tau in occasione della “Cerimonia di dichiarazione di visione e di approvazione degli investimenti della provincia di Ba Ria-Vung Tau” tenutasi nel Parco industriale Phu My 2, nel sud del Vietnam.

Hyosung TNC prevede di rispondere in modo proattivo alla riorganizzazione del mercato globale dei materiali incentrati sui prodotti sostenibili investendo un miliardo di dollari per creare più impianti produttivi di bio-BDO in grado di produrre 200.000 tonnellate all’anno.

Il BDO (butandiolo) è una sostanza chimica utilizzata come materia prima per il PTMG, utilizzato per produrre la fibra di spandex. Oltre alla fibra di spandex (PTMG), le applicazioni del BDO si sono ampliate fino a includere tecnopolimeri, imballaggi biodegradabili, suole per calzature, composti industriali e molti altri settori.

Il bio-BDO viene prodotto dalla fermentazione degli zuccheri derivati dalla canna da zucchero, che sostituisce al 100% le tradizionali materie prime fossili come il carbone. Si prevede che attirerà un’attenzione significativa nel mercato dei materiali sostenibili.

La comprovata tecnologia di Geno consente a Hyosung TNC di accelerare il proprio progetto e di sbloccare la produzione e la vendita di bio-BDO con una capacità annua di 50.000 tonnellate nella prima metà del 2026.

Dalla materia prima alla fibra, Hyosung TNC crea il primo sistema di produzione completamente integrato al mondo per il bio-spandex

Con questo investimento, Hyosung TNC si è assicurata la più grande fabbrica di bio-spandex del Vietnam. In particolare, è la prima al mondo a stabilire un sistema di produzione verticalmente integrato per il bio-spandex, dalla materia prima alla fibra.

Hyosung TNC produrrà bio-BDO nel suo stabilimento nella provincia meridionale di Ba Ria-Vung Tau, produrrà PTMG in uno stabilimento vicino, a Dong Nai, a sud della città di Ho Chi Minh, e lo utilizzerà per produrre in serie spandex regen™ BIO presso la fabbrica Dong Nai Spandex.

Il sistema di produzione integrato per il bio-spandex è ottimizzato per i clienti nel mercato globale dei tessili sostenibili, compresi marchi e rivenditori in Asia, Europa e Stati Uniti. Questo sistema migliora l’efficienza produttiva attraverso un approvvigionamento stabile di materie prime e consente di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato accelerando le operazioni del sistema produttivo. Inoltre, garantisce la competitività in termini di costi grazie alla riduzione delle spese di trasporto e alleggerisce l’impatto ambientale grazie al minor utilizzo di carburante per il trasporto.

Basato su Geno, The Sustainable Source™ e la tecnologia GENO™ BDO™, accelera la transizione dei materiali in collaborazione con la tecnologia targata Geno, già collaudata su scala commerciale.

Hyosung TNC ha recentemente stretto una partnership tecnologica con Geno, leader statunitense nei materiali e nelle tecnologie sostenibili, in base alla quale ha acquisito le licenze per la tecnologia GENO™ BDO.

Geno è un leader biotecnologico della transizione dei materiali e la sua tecnologia consente maggior resilienza, performance e impatto sulla sostenibilità della supply chain per molti dei principali brand e fornitori mondiali. Per oltre vent’anni Geno ha continuato a espandere la propria tecnologia per consentire la produzione di materiali sostenibili derivati da materie prime vegetali o di scarto in sostituzione dei combustibili fossili. Ha già commercializzato alternative sostenibili ai composti e ai materiali comunemente utilizzati in diversi settori, tra cui quello cosmetico, dell’abbigliamento, degli autoveicoli e dei prodotti per la casa, come lululemon, Unilever, Kao e L’Oréal.

La tecnologia Geno BDO™ è stata commercializzata nel 2016. Da allora, Geno ha continuato a espandere la propria tecnologia nei mercati dell’UE, degli Stati Uniti e ora dell’Asia. Questa tecnologia di processo completamente collaudata e trasformativa offre una ‘carbon avoidance’ del 90% (l’ordine di grandezza corrispondente alla mancata emissione di 10 tonnellate di Co2 per ogni tonnellata di Co2) e vantaggi economici competitivi rispetto al BDO convenzionale ricavato dal carbone presente sul mercato. A livello globale, ogni anno vengono prodotte più di 2,5 milioni di tonnellate di BDO. Se tutto il BDO fosse prodotto utilizzando la tecnologia Geno™ BDO, si eviterebbero oltre 14 milioni di tonnellate di gas serra all’anno, l’equivalente di 3 milioni di automobili in meno circolanti per le strade.

Hyosung TNC prevede di contribuire all’espansione del mercato della biotecnologia bianca trasformando materie prime strategiche per l’industria chimica in alternative sostenibili basate sulla sua attività del bio-BDO.

A riconoscimento della sostenibilità dello spandex regen™ BIO, Hyosung TNC ha ottenuto la certificazione internazionale ISCC+, un sistema globale di certificazione della sostenibilità e del carbonio, nel 2023. Nel 2022 ha ottenuto anche la certificazione SGS, che ha verificato la produzione di bio-spandex utilizzando in parte materie prime rinnovabili in sostituzione dei composti a base di petrolio.

Il presidente Hyun-Joon Cho dichiara: “Puntare al mercato globale con materiali biologici sostenibili”

Hyun-Joon Cho, presidente di Hyosung, ha dichiarato: “Il business del biologico, che trasforma le materie prime fossili convenzionali in materie prime ecocompatibili, diventerà un pilastro fondamentale di Hyosung per i prossimi 100 anni. Miglioreremo lo status di marchio premium di Hyosung rafforzando la nostra penetrazione nel mercato globale sostenibile basata sul nostro sistema di produzione costante di bio-BDO e bio-spandex”.

Dalla fine degli anni 2000, il presidente Cho ha monitorato da vicino la rapida riorganizzazione del mercato tessile globale, soprattutto in Europa e nelle Americhe, verso prodotti sostenibili e ha costantemente guidato Hyosung TNC a rispondere in modo agile.

Poiché le normative ambientali, comprese le tasse sul carbonio, diventano più severe nei mercati globali in aree come l’Europa e le Americhe, il mercato tessile e della moda si sta evolvendo e la sopravvivenza senza prodotti sostenibili certificati sta diventando praticamente impossibile.

Con l’aumento del valore del consumo di prodotti sostenibili, soprattutto tra i Millennial e nella Generazione Z, gli sforzi di marketing delle aziende chimiche per promuovere un’immagine di marchio sostenibile si stanno espandendo in modo significativo. Per centrare questo obiettivo, l’azienda prevede di guidare il mercato sostenibile continuando a collaborare con i principali clienti globali e brand chimici per introdurre prodotti funzionali e sostenibili che utilizzano bio-BDO.

Hyosung TNC espanderà le vendite di prodotti tessili sostenibili a oltre il 20% entro il 2030

regen™ BIO è stato riconosciuto come prodotto innovativo che sta cambiando la tendenza dell’industria tessile e della moda sostenibile utilizzando risorse naturali come materie prime, riducendo al minimo il consumo di risorse e l’inquinamento ambientale.

Da quest’anno, il mercato globale del tessile e della moda sostenibile è valutato in circa 23 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio annuo superiore al 12,5%. Si prevede che aumenterà di circa 75 miliardi di dollari entro il 2030, comprese le attività a monte e a valle. Hyosung TNC prevede di aumentare il volume delle vendite di spandex sostenibile, che attualmente rappresenta il 4% delle sue vendite totali di spandex, a circa il 20% entro il 2030, un valore superiore di oltre cinque volte rispetto a quello attuale.

Informazioni su Hyosung TNC

Hyosung TNC è un fornitore di soluzioni tessili sostenibili complete che crea prodotti di livello mondiale e propone innovazione continua per l’industria tessile. Hyosung TNC è il maggior produttore mondiale di spandex e fornisce la più ampia gamma di offerte di fibre elastiche supportate da tecnologia e qualità eccezionali con i marchi CREORA® Spandex e regen™. Il nylon e il poliestere speciali di Hyosung forniscono soluzioni in fibra funzionali e sostenibili essenziali per l’attuale mercato tessile dinamico. Hyosung è orgoglioso di essere Partner della Textile Exchange e dell’iniziativa Ocean Protection in qualità di membro. Visitare il nostro blog all’indirizzo blog.hyosungtnc.com per tutti gli ultimi aggiornamenti su tendenze, eventi e prodotti. Hyosung TNC è presente anche su Instagram @hyosung_textiles e su LinkedIn: Hyosung Performance Textiles.

Informazioni su Geno

Geno (Genomatica, Inc.) sfrutta la biologia per ricreare i prodotti di uso quotidiano e accelerare la transizione verso i materiali sostenibili. In risposta all’urgente crisi climatica, Geno sta sviluppando e ampliando materiali sostenibili derivati da materie prime vegetali o di scarto invece che da combustibili fossili. La tecnologia di Geno, sviluppata negli ultimi 20 anni, ora commercializza e distribuisce alternative sostenibili a ingredienti e materiali comunemente utilizzati in diversi settori tra cui cosmetica, abbigliamento, autoveicoli, cura della casa e della persona, imballaggi e alimenti e bevande funzionali. Geno collabora con marchi leader a livello mondiale, come lululemon, Unilever, Kao e L’Oréal.https://www.loreal.com/en/

Per ulteriori informazioni visitare il sito genomatica.com.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2375773/Introduction_of_Hyosung_TNC_s_regen_Bio__Bio_BDO.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2375772/HYOSUNG_17.jpg