I primi 5 modelli di telefoni compatibili con eSIM per gli appassionati di tecnologia italiani

Non è un segreto che Apple sia leader nel mercato degli smartphone. E come leader, Apple è una delle prime aziende a collegare eSIM.L’uso di eSIM consente più linee di comunicazione contemporaneamente, il che è particolarmente utile per i viaggiatori.

Tale smartphone è scelto da coloro che apprezzano l’innovazione e il progresso. In questo caso, eSIM card si adatta perfettamente al concetto di un telefono pronto per l’innovazione e il miglioramento.

Questo modello combina la tecnologia più recente con un prezzo accettabile. Pertanto, coloro per i quali è importante collegare eSIM per lavoro, viaggi o esigenze personali spesso scelgono i telefoni Xiaomi, perché hanno tutto ciò di cui un utente moderno ha bisogno.

Forse il modello di telefono più popolare, con un processore veloce e affidabile. E con il supporto della scheda SIM virtuale, i nuovi modelli Samsung stanno acquistando a un ritmo enorme.

Gli smartphone Sony Xperia sono sul mercato da 16 anni. Anche il preferito della gente è al passo con i tempi. Collegando l’eSIM, lo smartphone estende la funzionalità del dispositivo.

L’Italia è al passo con i tempi. Ecco perché molti operatori hanno iniziato a offrire servizi correlati. Ora gli operatori più utilizzati che offrono servizi eSIM sono Vodafone e TIM. Gli italiani preferiscono la carta eSIM al solito per una serie di motivi:

1) Facile connessione e cambio immediato dell’operatore.

Ora, per collegare la scheda SIM, è sufficiente scansionare il codice QR e il numero stesso viene attivato. Non c’è bisogno di andare al Salone cellulare e aspettare. Allo stesso modo con il cambio di operatore. Tutto è fatto in pochi minuti, senza uscire di casa.

2) eSIM è perfetto per chi viaggia molto.

3) Tecnologie in evoluzione.

Gli italiani moderni seguono le innovazioni tecniche. La funzione eSIM non è disponibile solo negli smartphone. Ma anche tablet e smartwatch. I gadget moderni ti consentono di rimanere connesso, anche senza il telefono a portata di mano.

4) Più schede SIM in un telefono.

Gli italiani, come molti altri, preferiscono avere almeno 2 carte SIM. Uno è personale, l’altro è lavorativo. È molto conveniente e aiuta a separare la tua vita personale e le chiamate di lavoro, per esempio. Molte aziende al lavoro, emettono telefoni di lavoro e schede SIM. Ma non è sempre conveniente portare con sé 2 gadget contemporaneamente. Pertanto, le schede SIM virtuali sono ciò di cui hai bisogno, anche se il telefono ha 1 slot.

5) Protezione dei dati

Sfortunatamente, i casi di furto di carte SIM non sono rari. Ma come rubare una carta, se fisicamente non esiste, non può essere toccata. Oltre al fatto che la sim è integrata all’interno del dispositivo, è anche ben protetta. Questo è un punto importante, soprattutto per coloro che utilizzano il telefono per diversi tipi di pagamenti. E ora è quasi ogni secondo.