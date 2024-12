I prodotti Kaspersky raggiungono massime performance in tutti i trimestri del 2024

Adnkronos

Kaspersky continua a rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione nel campo della cybersecurity. Nel 2024, i suoi prodotti, compresi quelli per utenti finali, piccole imprese e aziende, hanno ottenuto risultati straordinari nei rigorosi test di SE Labs, ottenendo la valutazione del 100% nel Total Accuracy Rating in tutti i trimestri dell’anno.

Nel 2024, i prodotti Kaspersky hanno ottenuto ancora una volta i punteggi più alti nei test indipendenti. Nelle valutazioni condotte delle principali organizzazioni di test sulla cybersecurity, Kaspersky Plus (che dal quarto trimestre è diventato Kaspersky Premium), Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) e Kaspersky Small Office Security (KSOS) hanno raggiunto il punteggio massimo nel Total Accuracy Rating (TAR) in tutti e quattro i trimestri dell’anno. Questi prodotti hanno ottenuto il 100% in termini percentuali, con 1140 punti nei trimestri Q1-Q3 e 1144 nel Q4.

Nel 2024, l’applicazione Kaspersky Endpoint Security for Windows, già protagonista nei test di SE Labs, è diventata parte integrante della linea Kaspersky Next. Questo passo sottolinea l’impegno di Kaspersky nel rafforzare le proprie soluzioni di ultima generazione. Gli elevati standard e le prestazioni eccellenti di KES for Windows arricchiscono le funzionalità avanzate di Kaspersky Next, consolidandola come una soluzione di sicurezza completa, capace di garantire precisione e affidabilità per affrontare le sfide in un panorama delle minacce in continua evoluzione.

Kaspersky vanta una lunga tradizione di risultati eccezionali, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Nel 2023, Kaspersky Plus ha ottenuto i punteggi più alti di Total Accuracy Rating in tutti e quattro i trimestri, un risultato ineguagliato da qualsiasi altro prodotto della categoria. Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security si sono classificati al primo posto in tre trimestri (Q1, Q3 e Q4), ottenendo il punteggio maggiore in ciascuno, confermandosi leader del settore.

Nel 2022, Kaspersky Internet Security ha dimostrato le sue solide prestazioni, ottenendo i migliori punteggi TAR in tre trimestri (Q1, Q2 e Q4) nella categoria Consumer. Allo stesso tempo, Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security hanno consolidato ulteriormente il successo di Kaspersky, raggiungendo i punteggi TAR più alti in tre trimestri dell’anno e posizionandosi tra i primi tre nel terzo trimestre.

Questi risultati evidenziano la capacità di Kaspersky di offrire una protezione superiore, anno dopo anno, sia nel segmento consumer che in quello enterprise. Le soluzioni dell’azienda continuano a rappresentare uno standard in termini di precisione e affidabilità, rispondendo alle sfide di un panorama della cybersecurity in continua evoluzione e offrendo agli utenti la sicurezza di cui hanno bisogno in un contesto di minacce informatiche sempre più complesse.

“I risultati ottenuti riflettono il nostro impegno continuo nel migliorare la cybersecurity a beneficio dei nostri clienti. Questi successi testimoniano l’efficacia delle nostre soluzioni, che spaziano dalla protezione dei personal device alla sicurezza aziendale, affrontando con successo le minacce più avanzate e garantendo la massima sicurezza per gli utenti di tutto il mondo. Ringraziamo SE Labs per averci messo alla prova con test innovativi e reali che ci consentono di monitorare e migliorare l’efficienza delle nostre tecnologie, ribadendo ancora una volta il nostro impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity di altissimo livello per consumatori e aziende”,ha commentatoAlexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“Kaspersky continua a distinguersi nelle nostre valutazioni, dimostrando la sua dedizione nel mantenere standard elevati di sicurezza informatica. La sua presenza costante sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire una protezione affidabile in ambienti diversi. SE Labs considera Kaspersky all’avanguardia nell’innovazione in cybersecurity, offrendo agli utenti il più alto livello di protezione contro le minacce in continua evoluzione, con precisione, affidabilità e un continuo miglioramento delle sue soluzioni”, ha affermatoSimon Edwards, Fondatore e CEO di SE Labs.

