Ia, Don Luca Peyron: “Tecnologia ci permette di fare scelte, non sempre di decidere”

Adnkronos

Roma, 23 ott. – “Tutti facciamo esperienza di tecnologia, ma non è detto che tutti, solo perché siamo umani, facciamo esperienza di umanità. Viviamo in un tempo in cui la tecnologia modifica l’esperienza umana: siamo abituati continuamente a utilizzare i device a nostra disposizione in ogni momento della giornata e quindi fare centinaia e centinaia di scelte. Ma fare scelte non vuol dire decidere. Se è vero che la tecnologia ci offre una straordinaria quantità di scelte che ci permettono di esercitare la nostra libertà, non è altrettanto vero che tali scelte rappresentino la di fatto la nostra capacità di decidere”.