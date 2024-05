IA: Dot academy, a lezione di fashion nel retail con la realtà virtuale

Adnkronos

Milano, 22 mag. (Labitalia) – Dot academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza un corso di formazione gratuito nel settore del retail: ‘Fashion retail specialist’. Il corso è riservato a diplomati e laureati che abbiano l’intenzione di intraprendere una carriera nel mondo del retail. Il corso è gratuito e dura 80 ore, con inizio il 27/05 e termine il 07/06. Il corso ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di pianificare una strategia di vendita diretta e per e-commerce in area retail, anche grazie all’utilizzo di una nuova tecnologia legata alla realtà virtuale che permette di occuparsi della vendita in modo innovativo. Si svolgerà in modalità ibrida: dal 27 maggio al 05 giugno online, mentre il 06 e 07 giugno in presenza presso la sede di Dot academy in Viale Sarca, 78, Milano dove i partecipanti avranno la possibilità di conoscere Nexar che applica la tecnologia della realtà virtuale alla vendita e alla formazione. Il corso è rivolto a diplomati/laureati interessati a intraprendere una carriera all’interno del mondo del retail combinando ad esso la conoscenza dell’IA. Al termine del percorso formativo per chi avrà effettuato un minimo del 70% di presenze e partecipato ai moduli obbligatori di ‘Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 Aasr 21/12/2011’ e ‘Diritti e doveri dei lavoratori’, verrà rilasciato un attestato che certifica le competenze acquisite durante il corso.

