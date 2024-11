Ia: ecco AI Studio, non sostituisce il lavoro umano ma lo migliora e lo rende più performante

Adnkronos

Roma, 22 nov. (Labitalia) – L’intelligenza artificiale sta aprendo nuove prospettive per il mondo del lavoro, ma allo stesso tempo suscita anche alcune preoccupazioni. Da un lato, vi è il timore che la tecnologia possa sostituire l’uomo, soprattutto per alcune tipologie di servizi e processi. Dall’altro, ci sono questioni cruciali legate alla sicurezza dei dati. Proprio per risolvere entrambe le sfide, nasce AI Studio (https://ia-studio.it), che invece di sostituire il lavoro umano, lo migliora e lo rende più performante, offrendo strumenti che permettono di ottimizzare il lavoro, garantendo al contempo una protezione rigorosa dei dati sensibili. Si tratta della nuova suite tecnologica sviluppata dalla pmi innovativa RegTech fondata nel 2017 da Daniele Pace, IBC Srl , che sfrutta tutto il potere dell’Ai di ultima generazione per semplificare e innovare profondamente la gestione delle attività dei commercialisti, consulenti tributari e del lavoro. Algoritmi di Ai, Llm e Deep Learning replicano l’approccio umano per automatizzare le attività di routine, riducendo tempi, costi ed errori. L’intera tecnologia alla base della piattaforma è made in Italy, con modelli proprietari di computer vision e Natural language processing (nlp) sviluppati internamente dal team di ingegneri italiani. Grazie agli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, AI Studio è in grado di replicare l’approccio sensoriale e logico dell’essere umano nell’analisi e interpretazione della documentazione fiscale, con l’obiettivo di automatizzare le attività di routine, riducendo costi ed errori e liberando tempo prezioso per il vero valore aggiunto: il rapporto con il cliente. AI Studio è una piattaforma sicura e certificata, progettata per trattare i dati dei clienti nel rispetto delle normative europee più restrittive (Gdpr e AI Act). Tutti i dati sono gestiti su server situati in Europa e l’interazione con i modelli di linguaggio (llm) avviene attraverso un processo di anonimizzazione reversibile, che garantisce un livello di sicurezza senza pari. Questo approccio protegge le informazioni sensibili senza inficiare le capacità di analisi delle reti neurali , offrendo ai commercialisti un canale affidabile e performante per gestire i dati dei propri clienti. Un assistente virtuale analizza, indicizza e rende disponibile ogni dato ed informazione ottimizzando il lavoro dei professionisti. Il cuore tecnologico di AI Studio risiede in un modello di AI che, attraverso computer vision, valorizza tutto il patrimonio informativo dello studio professionale. Non importa il tipo di documento, la complessità, il formato, la lingua: l’algoritmo è in grado di valutare e interpretare informazioni da qualunque sorgente, trasformando il disordine in efficienza. Un vero e proprio assistente virtuale che analizza, indicizza e controlla con lo scopo di rendere sempre disponibile ogni dato di cui si necessita, riducendo il rischio di errori e ottimizzando la qualità del lavoro dei professionisti. AI Studio non è solo un software, è a tutti gli effetti una suite integrata: una bacheca personalizzata per la gestione completa della condivisione documentale, dell’archivio digitale, delle richieste di assistenza, delle notifiche e della comunicazione con i clienti. News, circolari, scadenze e aggiornamenti sulle pratiche sono gestibili con un click. “Classifichiamo e organizziamo in automatico tutti i dati dei clienti in un unico fascicolo online, così da rendere il rapporto professionista-cliente molto più solido e di qualità. E grazie alla nostra App anche il cliente dello studio può fotografare, scannerizzare e condividere i propri documenti.lasciando fare alla nostra AI tutto il resto”, spiega Daniele Pace, founder di Ibc Srl. In più, AI Studio offre un assistente virtuale evoluto che risponde in automatico alle FAQ dei clienti e suggerisce in tempo reale risposte ai quesiti tecnici grazie all’addestramento della rete sulle tematiche fiscali e tributarie. L’AI diventa così un vero alleato nella gestione delle attività quotidiane, aiutando i professionisti a organizzare le proprie attività e monitorare in tempo reale il lavoro del proprio team e le performance dello studio. La suite tecnologica è stata pensata per adattarsi sia ai singoli professionisti che agli studi associati, consentendo la gestione dei ruoli e il carico di lavoro dei team, con funzionalità aggiuntive come la firma elettronica avanzata, pagamenti, calendario e prenotazioni. Inoltre, la compatibilità con i principali software gestionali consente una gestione completa e fluida di archivio documentale, fatturazione e contabilità. I vantaggi sono estremamente concreti: riduzione dei tempi di gestione delle pratiche e degli adempimenti del 30%, riduzione del 50% dei documenti smarriti o non acquisiti, diminuzione del 40% dei picchi di lavoro e una digitalizzazione totale dell’archivio cartaceo. Questa tecnologia non è solo un’innovazione, è un salto di qualità verso un futuro più efficiente e senza sprechi. In questa fase di lancio IA Studio sarà accessibile “ad invito”, quindi disponibile per un gruppo ristretto di professionisti che avranno l’opportunità esclusiva di testare l’applicativo gratuitamente e di contribuire attivamente alla personalizzazione della suite e dell’ Intelligenza Artificiale. Per candidarsi come tester basterà compilare il form sul sito ufficiale https://ia-studio.it.

