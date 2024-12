Ia: Gubitosi (Luiss): “Mondo sta cambiando, nostra idea è ispirare l’idea del futuro”

Adnkronos

Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi cerchiamo sempre di prendere i migliori studenti e i migliori professori. A questo punto si tratta di far apprendere a tutti e due i gruppi le nuove tecnologie, tra questi l’AI è la sfida più importante. Nei 47 anni della Luiss abbiamo visto innovazioni straordinarie, abbiamo visto cose che non conoscevamo come il telefonino, il personal computer e adesso l’AI rappresenta la nuova sfida che diventerà pervasiva. Il mondo sta cambiando, la nostra idea è ispirare l’idea del futuro”. E’ quanto ha commentato Luigi Gubitosi, presidente della Luiss, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’’università Luiss Guido Carli.

