Ia, La Russa: “Tecnologia? Ci aiuti, ma sia governata da uomini”

Cernobbio, 18 ott. “Il futuro sta prendendo un’ulteriore accelerazione, con l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la capacità di immaginare all’interno di questi l’intelligenza artificiale. Dobbiamo lavorare per costruire un futuro tecnologico con una tecnologia che sia governata dall’uomo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla conferenza ComoLake 2024 a Cernobbio.

“C’è un futuro che ci si immagina con un’umanità senza diritti, senza lavoro e dove ognuno è isolato dagli altri – ha detto – se la tecnologia non si usa nella maniera giusta, potrebbe accelerare un processo di questo genere o addirittura renderlo reale. A noi piace un altro tipo di futuro, umano, nel quale siamo noi a decidere quando, come e dove farci aiutare dalla tecnologia”. Secondo il presidente del Senato, “la tecnologia non deve determinare ogni atto della vita, ma siamo noi che dobbiamo scegliere dove, come e quando utilizzarla. Dobbiamo andare verso un futuro giusto, governato dagli uomini”, ha concluso.

