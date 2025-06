Adnkronos

Iannicelli (tesoriere Ordine Ingegneri Milano): “Iscritti devono cambiare pelle”

Milano, 27 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In un contesto in cui il fattore tecnologico e l’innovazione sono ormai alla base di tutte le attività umane, è fondamentale che gli ingegneri cambino pelle. Non devono essere solo tecnici e progettisti, ma degli elementi di indirizzo per società, istituzioni ed enti. Noi come Ordine abbiamo la responsabilità di […]

Di Redazione | 27 Giugno 2025