Ibarra (Engineering): “Pronti a supportare Piano Mattei e crescita Africa”

Adnkronos

Roma., 10 ott. – “È stato un onore rappresentare l’industria It e digitale italiana e portare le nostre progettualità in ambito AI e a supporto del Piano Mattei a un evento così rilevante, in cui il Ministro Urso e l’organizzazione del G7 Industria e Innovazione Tecnologica hanno creato un tavolo di confronto internazionale per il progresso economico e sociale dei Paesi africani”. Così, a conclusione del suo intervento nella riunione ministeriale del G7 Industria in corso a Roma, Maximo Ibarra, ceo di Engineering, unica azienda italiana invitata all’evento “a conferma del costante impegno del Gruppo nella ricerca e nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale”.

Engineering – spiega il ceo – “è impegnata da quarant’anni nella ricerca e sviluppo dell’Intelligenza Artificiale” e per questa ragione, “in linea con i principi dell’AI Hub di cui facciamo parte, abbiamo presentato progetti in ambito sanitario e idrico, che grazie all’uso del digitale e dell’Intelligenza Artificiale contribuiranno alla realizzazione del Piano Mattei, creando impatti positivi sul tessuto economico e sociale dei Paesi africani, in un’ottica di ‘growing together’ e benefici reciproci”. Tre gli obiettivi condivisi: aumentare l’efficienza sanitaria grazie a soluzioni di telemedicina e diagnostica avanzata; migliorare la gestione delle risorse idriche con tecnologie IoT e digital twin; supportare la formazione delle giovani generazioni per renderle protagoniste della trasformazione digitale.