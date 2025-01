Ict, Bassoli (Anitec-Assinform): “Per valorizzare potenzialità Italia rafforzare investimenti”

Adnkronos

Roma, 22 gen. “Il rapporto evidenzia il dinamismo del settore Ict, ma sottolinea anche la necessità di un intervento strategico per superare le criticità ancora presenti. Per valorizzare le potenzialità del nostro Paese, è fondamentale rafforzare gli investimenti, incentivare la collaborazione pubblico-privata e promuovere lo sviluppo di competenze avanzate soprattutto nell’ambito della ricerca applicata Ict, assicurando così un ruolo centrale all’Italia nel panorama tecnologico europeo e globale”. Ad affermarlo è il vicepresidente con delega alle Tecnologie Abilitanti e di Frontiera di Anitec-Assinform, Claudio Bassoli commentando la 2a edizione del Rapporto “Ricerca e Innovazione Ict in Italia” – realizzato da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre (l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e presentato a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.

