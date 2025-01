Ict, Carrozza (Cnr): “Servono investimenti per il digitale, 120 mln per sfida Quantum”

Adnkronos

Roma, 22 gen. ”Credo all’industria manifatturiera italiana e dobbiamo restare un grande Paese industriale. Sono un ingegnere bio robotico e per me l’industria è importante. Siamo un leader mondiale nel campo dell’automazione industriale e della robotica e mi auguro che rimarremo tali. Per questo servono maggiori investimenti per rilanciare il settore Ict e quindi il digitale. Questo significa intelligenza artificiale e il Quantum. Il Cnr è molto impegnato nel partenariato esteso con 120 milioni di euro per il coordinamento dei maggiori centri per il Quantum in Italia”. Lo sottolinea Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA