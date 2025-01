Ict, De Angelis (Mimit): “Necessario più coordinamento per accedere programmi europei”

Adnkronos

Roma, 22 gen. ”E’ necessario un maggior coordinamento per consentire alle nostre imprese di accedere ai finanziamenti Ict dei programmi europei”. Lo sottolinea Luca De Angelis, direttore generale per le nuove tecnologie abilitanti del Mimit, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.. ”Dobbiamo aiutare le imprese ad avere accesso a questi programmi come Horizon e il Quatum. In più dobbiamo sapere dove l’industria vuole andare”, conclude De Angelis.

