Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell”Ai&vr festival multiverse world’

Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-tech e le sfide delle startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centro della terza edizione dell”Ai&vr festival multiverse world’, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l’universo della comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest’anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L’iniziativa raccoglie l’eredità del Festival del Metaverso, diventando oggi “Multiverso”, evolvendosi anch’esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d’avanguardia. Un evento promosso da Angi – associazione nazionale giovani innovatori, punto di riferimento in Italia e nel mondo per il settore dell’innovazione sviluppata in tutte le sue declinazioni, e che mai come come quest’anno si lega al mondo dei giovani e al ruolo cruciale dell’economia digitale e dei social network, coinvolgendo tutte le grandi realtà del mondo big-tech, startup e opinion leader per illustrare, confrontarsi e lanciare spunti di riflessione su tutti i nuovi trend del mondo della tecnologia, tra intelligenza artificiale e realtà virtuale. “L’intelligenza artificiale e il mondo della virtual reality rappresentano due dei maggiori paradigmi della transizione digitale in un’economia che guarda sempre più alle nuove tecnologie – spiega Gabriele Ferrieri presidente Angi – associazione nazionale giovani innovatori – Con questo appuntamento l’Angi, come punto di riferimento dell’innovazione in italia, vuole portare avanti un momento di confronto proprio per evidenziare le opportunità, i punti di forza e di debolezza di questi paradigmi mettendo a confronto i principali esponenti e decision maker del mondo delle istituzioni, delle grandi aziende e delle associazioni di categoria per promuovere una interlocuzione mirata e costruttiva per nuove proposte legislative per il Governo Meloni e per l’Europa, ma anche per supportare i nostri giovani, le imprese e le start-up del settore”. L”AI & VR Festival Multiverse World’ prenderà il via oggi lunedì 21 ottobre con una cerimonia riservata agli ospiti addetti ai lavori, mentre martedì 22 ottobre si aprirà al pubblico per una giornata ricca di tavoli e panel tematici alla presenza e con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, digitale e culturale del panorama locale e nazionale. Tra i prestigiosi ospiti istituzionali, Fabrizio Spada, resp. relazioni istituzionali degli uffici del Parlamento Europeo in Italia; Alessandro Coppola, direttore innovazione sviluppo Enea; Federico Mollicone presidente commissione cultura della Camera dei Deputati; Francesco Tufarelli, direttore generale presidenza del Consiglio dei Ministri; Giampiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr. Sul tema dei servizi digitali e dell’intelligenza artificiale anche nell’ambito della pubblica amministrazione, interverranno Matteo Marnati, assessore Innovazione e Ricerca Regione Piemonte e Pietro Pacini, direttore Generale CSI Piemonte. La sessione a cura di A2A vedrà invece lo speciale intervento di Patrick Oungre, group head of innovation, cvc and digital hub A2A e Gian Fausto Navoni head of artificial intelligence program startup & digital adoption A2A. E poi ancora, la Mobilità del futuro: nuovi scenari e prospettive a cura di Ferrovie dello Stato Italiane con Mario Tartaglia, leader of fs research centre, Ferrovie dello Stato Italiane; Realtà virtuale e Metaverso, le sfide dell’innovazione audiovisiva tra cultura, educazione e intrattenimento, a cura di: Rai Cinema con la moderazione di Stefano Tropiano, Ufficio sviluppo e innovazione del Museo Nazionale del Cinema; Alessandro De Grandi, ceo e founder di The Nemesis; Mattia Arrigoni, project manager Spazio Koch; DomenicoDemattia, co-founder & td di Unspace; Andrea Mascarello Ceo e Sviluppatore Full Stack Cubia. Per il panel dedicato alla Regolamentazione e sviluppo: l’Europa al bivio, interverranno Flavio Arzarello, public policy manager, economic and regulatory policy, Italy presso Meta; Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali presso Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Guido Boella, deputy vice-rector of Università di Torino for relations with companies. Vice President of Competence Industry Manufacturing CIM4.0 Co-founder of Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale; Giulia Tancredi, industrial management engineer presso Bi Elle S.r.l. e Manila Di Giovanni, founder e ceo dworld. Reply curerà l’approfondimento sul tema human interfaces e ai: emozioni e creatività per la nuova CX, con Roberto Del Ponte, associate partner di Infinity Reply; mentre Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy concluderà la mattinata con i saluti istituzionali di chiusura. I lavori riprenderanno nel pomeriggio con Francesco Paolo Russo, direttore generale Angi e i saluti istituzionali del Min. Plen. Fabrizio Lobasso Vdg dgsp- Maeci. Esperienza umana e tecnologica a confronto con Don Luca Peyron, fondatore e direttore servizio per l’apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino, mentre nella sessione a cura di Tinexta cyber interverrà Pierguido Iezzi, strategic business director at Tinexta Cyber; in quella a cura di Team System Daniele Lombardo, Group Marketing, institutional relations and communication director at TeamSystem e in quella dedicata all’ai & vr: l’innovazione al servizio di aziende e pa a cura di Tim Enterprise, Elisa Alessio Head of Service Innovation in Tim enterprise. Alla ricerca di talenti e capitali per essere in “salute” nel Metaverso con Marco Pizzoni, co founder e ceo di Way Experience; Samuele De Giuseppe, ricercatore Istituto Italiano di Tecnologia, Unità Rehab Technologies IIT-Inail. Professioni e digital innovation con Roberto Mattio, vice presidente vicario Aidp; Marco Bussone, presidente Uncem; Marco Travaglini, founder di Mama Industry; Domenico Lopriore, responsabile open innovation @Sella; Dante Laudisa, vice presidente Assintel; Domenico DeRosa, presidente Smet e Gaetano Adolfo Maria di Tondo, presidente associazione Archivio Storico Olivetti. A seguire, ci sarà la proiezione dei cortometraggi sull’AI a cura di BAIFF- Burano Artificial Intelligence Film Festival Introduzione e chiusura della proiezione con commento da parte degli organizzatori del BAIFF Giovanni Balletta co-founder del BAIFF e Hanna Rudak Direttrice Artistica e co-founder del BAIFF, non prima della chiusura dei lavori e dei saluti finali. L’iniziativa è nata con la sua prima edizione nello scorso ottobre 2022 e che vanta la collaborazione degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e del patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Rai Cinema come main cultural partner e A2A come knowledge expert. L’edizione di quest’anno vede anche il patrocinio istituzionale dell’Agid – Agenzie per l’Italia Digitale, Agenzia Enea, Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Politecnico di Torino, Anitec Assinform, Anica – Unione Creators Digitali, Assintel – associazione nazionale imprese ict, Confindustria Canavese – Associazione Industriale del Canavese, Aidp. Tra i main sponsor, invece, Ferrovie dello Stato Italiane, Meta, Reply, Tinexta Cyber, Team System, CSI Piemonte; e tra gli official partner Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino Airport, Archivio Storico Olivetti, Sella Lab, Flixbus, Errebian, Mama Industry, Aedi – associazione editori digitali italiani ed alé comunicare per strategie, Angi ricerche e lab 21.01.

